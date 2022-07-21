Türkiye Gazetesi

Rezerv Lig'e ilişkin belirlenen ödülleri de içeren hususlar şöyle:

ÖDÜLLER

Rezerv Lig'de şampiyon olacak takıma 1.000.000 TL, ikinci takıma 500.000 TY, üçüncü takıma da 300.000 TL başarı ödülü verilir. Galibiyet primi 100.000 TL, beraberlik primi ise 50.000 TL olarak belirlenmiştir.

DEPLASMAN YARDIMI

İl dışına çıkacak takımlara 50.000 TL deplasman yardımı yapılır.

YAPTIRIMLAR

Lige katılmayan veya katılacağını bildirmesine rağmen ligden çekilen kulüplere 5.000.000 TL para cezası verilir. Lige katılım göstermeyen veya ligden çekilen kulüplerden alınacak cezalar bir fona aktarılarak lige katılan kulüplere ödül olarak dağıtılır.

OYUNCU UYGUNLUĞU

Kulüplerin 35 kişilik A Takım Listesinde bulunan yerli ve yabancı tüm futbolcular, Rezerv Lig müsabakalarında oynayabilirler. A Takım Listesine yazılmayan Gelişim Liglerinde yabancı uyruklu futbolcular Rezerv Lig müsabakalarında oynayamazlar.

Kulüplerin A Takım Listesine yazılmayan T.C. vatandaşı profesyonel futbolcuları, Rezerv Lig müsabakalarında oynayabilir.

Kulüplerin Gelişim Liglerinde tescilli yerli ve yabancı tüm amatör veya profesyonel futbolcuları, Rezerv Lig müsabakalarında oynayabilirler.

Müsabaka isim listeleri 21 kişiye kadar verilebilir.

Müsabakalarda Süper Lig'de olduğu gibi 5 oyuncu değişikliği yapılır.

A Takım ile Rezerv Takım arasında sezon içerisinde futbolcu geçişi bakımından Futbolcu uygunlukları ve Lig Statüsünde belirlenen diğer koşullara uygun hareket edilmesi kaydı ile herhangi bir yasak veya sınırlama olmayacaktır.

DİĞER KOŞULLAR

Süper Ligde bulunan 19 takımın katılımı ile oynanacaktır.

Müsabakalar Süper Lig fikstürü ile paralel olarak, Süper Lig müsabakalarından bir gün sonra oynanır.

Müsabakalar stadyumlarda veya standartlara uygun, doğal çim zeminli sahalarda oynanacaktır. Her takım bir asıl, bir yedek olmak üzere iki adet sahayı müsabakalar başlamadan önce Federasyona bildirir.

Kulüpler; A Takım Teknik Sorumlusunu veya A Takım Yardımcı Antrenörlerinden birini, bunların olmaması halinde en az UEFA A lisansına sahip bir antrenörü Teknik Sorumlu sıfatı ile Rezerv Lig müsabakalarında bulundurmak zorundadırlar.

Güvenliğe ilişkin tedbirler ev sahibi kulüplerce alınır.

Ligin yayın ve isim hakları münhasıran TFF'ye aittir.

Müsabakalar bir 2. Lig klasmanında bulunan bir orta iki yardımcı hakem yönetiminde oynanır.

Müsabakalara bir gözlemci atanır.

Tüm bu hususlar Rezerv Lig statüsünde yayınlanacaktır.

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