Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe, Joao Pedro transferini resmen duyurdu. Sarı-lacivertliler Cagliari'ye bonservis bedeli olarak 4.8 milyon euro ödeneceği de açıkladı. Yıldız futbolcu ile 3 yıllık sözleşme tamam.

İŞTE KULÜPTEN YAPILAN AÇIKLAMA:

Profesyonel futbolcu Joao Pedro Geraldino Dos Santos Galvao'nun transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır.

Cagliari kulübüne toplam transfer bedeli olarak 4.680.000 Euro ödenecektir.

Transfer bedeline ilaveten, futbolcunun ilk sezondaki performansına bağlı olarak azami 487.500 Eurobonus bedeli Cagliari Kulübüne ödenecektir.

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"FENERBAHÇE'YE GELEREK EN İYİ TERCİHİMİ YAPTIM"

Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli kulübe gelerek en doğru tercihi yaptığını söyledi. Fenerbahçe TV'ye açıklamalarda bulunan Pedro, çok büyük bir kulübe geldiğini belirterek, ''Gerçekten büyük bir mutluluk yaşıyorum. Burası eşsiz bir kulüp. Kariyerim için de önemli bir fırsat. En iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Çok mutlu ve heyecanlıyım." diye konuştu.

Pedro, sarı-lacivertli taraftarlara da "Birlikte çok mutlu olacağız." mesajını gönderdi.

Joao Pedro imza için İstanbul'da! Fenerbahçe'den yeni golcüsüne 3 yıllık sözleşme Fenerbahçe'nin yeni transferi Joao Pedro, sabah erken saatlerde ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi. Joao Pedro'yu Fenerbahçe tercümanı karşıladı. Sarı-Lacivertiler, João Pedro’nun evraklarını bu akşam 21.00’a kadar yetiştirebilirse, yeni transferini UEFA listesine ekleyebilecek.

Willian Arao Fenerbahçe'ye geliş sürecini anlattı: "Gelmeden önce Alex'le konuştum..." Fenerbahçe'nin yeni transferi Willian Arao, sarı-lacivertli ekipte forma giymeyi bir rüyanın gerçeğe dönüşmesi olarak tanımladı. Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe'ye gelmektek duyduğu mutluluğu dile getirdi.