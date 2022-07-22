Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Fransız basınının, "Ülkenin en iyi sağ beki" dediği Leo Dubois'yı resmen kadrosuna kattı. 27 yaşındaki futbolcu ile 3 yıllık mukavele imzalandı. Sarı kırmızılı kulüpten bu transfer karşılığında oyuncunun kulübü Lyon'a 2,5 milyon bonservis bedeli, Dubois'ya da senelik 1,8 milyon avro verileceği açıklandı. Öte yandan Lyon ise, anlaşmada bir milyon avroluk bonus maddesi olduğunu ve Debois'nın sonraki satışından da yüzde 10 pay alınacağını açıkladı. Cimbom, Abdülkerim, Kazımcan, Oliveira ve Seferovic'ten sonra 5. transferini gerçekleştirdi.

TARAFTAR MÜTHİŞ

İmzası sonrası mutluluğu yüzünden okunan Dubois, "Galatasaray gibi büyük bir kulübe geldiğim için çok gururluyum. Bir sürü kupa kazanmak istiyorum ve bunun için elimden geleni yapacağım" derken taraftar karşılaması için de, "Daha önce böyle bir şey görmemiştim. Ben de onları statta görmek ve onların desteğini hissetmek için sabırsızlanıyorum. Hedeflerimiz önce Süper Lig'de şampiyonluk kupasını kaldırmak. Sonra da Avrupa'ya gitmek ve başarılı olmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

GRILLITSCH'E BABA ENGELİ

G.Saray'ın ön liberoya çok istediği Florian Grillitsch işi yattı, yatıyor. Oyuncunun babası Michael Grillitsch bonservisi elinde olan futbolcu için sürekli imza parası artırıyor. Daha önce 1,5 milyon avro imza parasında anlaşma yapılmıştı. Fakat baba Grillitsch, 'başka talipleri var' diyerek ücreti 2,5 milyon avroya çıkardı. Pazarlıklar sonrası bu rakam 1,8 milyona indi. Sarı kırmızılı takım oyuncuyu İstanbul'a getirmeye hazırlanırken şoku yaşadı. Brighton’ın devreye girdiğini söyleyen oyuncunun babası bu sefer de yıllık ücretini 3 milyon 500 bin avroya çıkarmak isteyince sarı kırmızılılar transferden vazgeçme noktasına geldi.

Galatasaray, Leo Dubois'i transfer etti Galatasaray, Lyon'dan Fransız defans oyuncusu Leo Dubois'i kadrosuna kattı.

Fenerbahçe'ye Dinamo Kiev maçında Galatasaray taraftarından destek UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turu ilk maçında deplasmanda Dinamo Kiev'e konuk olan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, sezonun ilk resmi maçında iki yeni transferi ilk 11'de görevlendirdi. Bazı Galatasaray taraftarları kendi takımlarının formalarıyla ezeli rakiplerine tribünde destek verdi.