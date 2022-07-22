Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe, Galatasaray'ın da ilgilendiği Joao Pedro transferini nihayet bitirdi. Teknik Direktör Jorge Jesus'un ileri ikili için mutlaka transfer edilmesini istediği ve iki gün önce İstanbul'a gelen Brezilyalı yıldız için İtalyan kulübü Cagliari ile bütün pürüzler giderilerek 4,5 milyon avro bonservis, başarıya endeksli 487 bin avro bedelinde anlaşıldı. Sarı lacivertliler bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılım hakkı eder ve Süper Lig şampiyonluğunu kazanırsa Cagliari'ye 2 milyon avro daha ödeme yapacak. Pedro dün gece kendisini üç yıllığına F.Bahçe'ye bağlayan sözleşemeye imza attı.

EN İYİ TERCİHİM

İmzasının ardından kulüp televizyonuna konuşan Pedro, "Çok büyük bir kulübe geldim. Çok büyük mutluluk yaşıyorum. Eşsiz bir kulüp gerçekten, en iyi tercihi yaptığımı düşünüyorum. Birlikte çok mutlu olacağız" derken, yönetici Selahattin Baki de, "Çok değerli, kariyeri belli olan, Serie A gibi bir ligde skorları belli olan bir futbolcu. Bizim için önemli bir detay daha var, Brezilyalı olması. Biliyorsunuz birkaç yıldır kopmuştuk bu kültürümüzden. Çok önemli, değerli bir futbolcu. Hücum gücümüze bir kuvvet katacak" sözlerini kullandı.

O BİR SON VURUŞ UZMANI

> Jesus'un ileri uçta oynatmak istediği hareketli ikili için ideal bir isim. Pozisyonu çok iyi kokluyor.

> Gol vuruşlarında da oldukça usta, tam bir son vuruş uzmanı.

> On sekiz içini karıştırmasıyla rakipler için tam bir mikser. Arkadaşlarına pozisyonlar hazırlıyor.

> Duran topları da iyi kullanıyor.

> Liderlik karakteri yüksek, takımı ateşleyecek bir oyuncu.

> Sambacı oyun görüşü ve yerinde istasyon olma özelliğiyle taraftarı ayağa kaldırmaya aday.

JORGE JESUS DOMİNE ETTİ

Dinamo-Fenerbahçe maçın Avrupa ve Brezilya medyasınca yakından takip edildi. Portekiz’den A Bola, Fenerbahçe’nin maçı domine ettiğini yazarken, Jorge Jesus’un Türkiye’de tura yakın olduğu yorumunu yaptı. Ukrayna’dan Fotbal24, “İstanbul’daki maçta Fenerbahçe farklı kazanabilir” değerlendirmesinde bulunurken, Brezilya’dan Globo “Maça Arao damga vurdu” diye yazdı. Alman Bild ile Kicker ise, Fenerbahçe’nin oyun üstünlüğünü vurgulasa da savaş mağduru Dinamo’nun direnişine saygı gösterdi.

Fenerbahçe Joao Pedro transferini KAP'a bildirdi Fenerbahçe, İtalya ekibi Cagliari'de forma giyen 30 yaşındaki futbolcu Joao Pedro'yu kadrosuna kattığını açıkladı.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe 0 - 0 maç özeti Sarı-Lacivertliler turu Kadıköy'e bıraktı Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, ilk resmi maçında Dinamo Kiev'le karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna deviyle 0-0 berabere kalan Sarı-Lacivertliler turu rövanşa bıraktı.