Türkiye Gazetesi

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu ilk maçında Konyaspor, Belarus ekibi BATE Borisov ile karşılaştı. Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Konya’da oynanan mücadele Konyaspor’un 3-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Yeşil-Beyazlılar'a galibiyeti getiren golleri Zymer Bytyqi, Konrad Michalak ve yeni transferlerden Robert Muric attı... Hırvat kanat oyuncusu Muric'in attığı 3. gol görülmeye değerdi.

Konyaspor - BATE Borisov rövanş maçı 28 Temmuz'da yine Konya'da oynanacak ve bu kez seyircili olacak.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Gustavo Fernandes Correia xx, Pedro Ribeiro xx, Paulo Bras xx

BATE Borisov: Kudravets xx, Nechaev xx (Shumanskiy dk. 81 ?), Filipovic xx, Bordachev xx, Bessmertny xx, Dragun xx, Bocherov xx, Malkevich xx, Vasilevich x (Oreshkevich dk. 54 xx), Milic xx, Gromyko x (Sharkovskiy dk. 70 xx)

Yedekler: Scherbitski, Dergachev, Bane, Dostanic, Sazontchik, Sotnikov, Zhulpa, Martynov, Frantsuzov

Teknik Direktör: Aleksandr Mikhaylov

Konyaspor: Sehic xx, Ahmet xx, Uğurcan x, Calvo xxx, Guilherme xx, Hadziahmetovic xx, Soner xx (Pavicic dk. 86 ?), Michalak xx (Amilton dk. 69 x), Çekiçi xx (Adil dk. 46), Bytyqi xx (Muric dk. 78 ?), Cikalleshi xx (Muhammet dk. 69 x)

Yedekler: Erhan, Yasir, Rahmanovic, Kahraman, Mehmet, Adem, Cebrail

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Bytyqi (dk. 39), Michalak (dk. 58), Muric (dk. 90+5) (Konyaspor)

Kırmızı kart: Uğurcan (dk. 40) (Konyaspor)

Sarı kartlar: Sehic (Konyaspor), Bocherov (BATE Borisov)

İLHAN PALUT: SADECE ABDÜLKERİM EKSİLDİ

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, maç sonu basın toplantısında yeni transferlerle ilgili şunları söyledi:

"Sonuç olarak bizim ilk resmi maçımızdı. Evet ritimli bir takıma karşı oynayacaktık. Ama bizim de avantajımız, bir futbol ezberimiz var, özellikle bu sahada oynayabildiğimiz. Bunu sahaya yansıttığımız zaman belki çok büyük enerji harcamadan maçları kendi lehimize çevirebiliyoruz. Çünkü sistem işliyor. Yeni transferlerden de memnunum. Bazıları 90 dakika şans buldu. Diğerleri oyuna sonradan dahil oldu. Hepsi elinden geleni yaptı. 2. maça belki bazı değişikliklerle yine başlayacağız. Belki hepsini birden dahil etmedik. Ama zaten işleyen bir sistemimiz ve iyi bir takımımız var. Sadece Abdülkerim eksildi. Bunu da hemen bir tarafa koymak doğru değil ama mutlaka transferler de bize güç katacak. Onlardan da yararlanacağız. Şu anda eskiler, yeniler bugün için iyi bir başlangıç yaptı."

Konyaspor BATE Borisov maçı ne zaman? İlhan Palut'tan maç öncesi açıklamalar Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Belarus temsilcisi BATE Borisov’a saygı duyduklarını belirterek, “Son derece organize, sahada ne yaptığını bilen bir takımla oynayacağız. Yarın sahaya ilk maçta iyi bir sonuç almak için çıkacağız” dedi.

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