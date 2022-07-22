Türkiye Gazetesi

Senegalli forvet, Afrika Uluslar Kupası zaferinde büyük rol oynamıştı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde de final oynayan 30 yaşındaki futbolcu, bu yaz Liverpool'dan ayrılarak 32 milyon euro bonservisle Alman devine transfer olmuştu.

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Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Fas'ın başkenti Rabat'ta gerçekleşen törende sahibini buldu.

Üye ülkelerden teknik direktörler ve federasyon yetkililerinin katıldığı oylama sonucunda, bu yaz Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olan 30 yaşındaki Mane, ödülün sahibi oldu.

2019'un ardından bu ödüle ikinci kez layık görülen Mane, bu yıl Senegal Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası, Liverpool ile de Federasyon Kupası ve Lig Kupası şampiyonlukları yaşamıştı.

Bayern Münih Sadio Mane transferini açıkladı... 42 milyon euro! Bayern Münih, Liverpool'un Senegalli yıldızı Sadio Mane'yi transfer ettiğini duyurdu.

Sadio Mane neden evlenmediğini açıkladı... "Instagram kullanmayan kız bulamıyorum" Senegal'in süper yıldızı Sadio Mane tatilini ülkesinde geçiriyor... Liverpool'dan Bayern Münih'e transfer olmak üzere olan 31 yaşındaki forvet, bu yaşına kadar neden evlenmediğini açıkladı. Mane, "Bana neden evli olmadığımı soran bir sürü kız gördüm ama zamanlarını boşa harcadıkları için üzgünüm. Evleneceğim kadın sosyal medya (Tik Tok, Facebook, Instagram, Twitter) kullanmamalı. Allah'a saygısı olan ve dua eden bir kadınla evlenmek istiyorum" dedi.