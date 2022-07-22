Türkiye Gazetesi

Bugün bordo-mavili takımla ilk antrenmanına çıkacak Gronnemark, sezon içerisinde aralıklarla kulüpte görev yapacak.

THOMAS GRONNEMARK KİMDİR?

1975 doğumlu Thomas Grønnemark, birçok profesyonel futbol takımında taç koçluğu yapan Danimarkalı eski bir atlettir. Guinness Dünya Rekoru'nu en uzun oyuna sokma rekorunu elinde tuttu ve dört yıl boyunca Danimarka kızak takımının bir üyesiydi.

Trabzonspor Türkiye'de bir ilki hayata geçiriyor... Abdullah Avcı açıkladı Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Slovenya'da kamp yapan bordo-mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, basın mensuplarıyla yemekte bir araya gelerek sohbet etti. Avcı, Türkiye'de bir ilki hayata geçiriyor

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, oyuncularla genelde ortak noktada buluştuklarını vurgulayarak, "Bunun analizi var, sahada pratiği var, çözüm noktası var, duran topu var, taçı var... Mesela bu sene taç antrenörü de getirtiyoruz. Yazışmalarını yapıyoruz. Avusturya kampına gelecek. Yani part-time çalışacak. İngiliz kulüplerinde görev yapmış. Analizler yapılacak, onun üzerinden çalışmalar yapılacak. Ben bunu 11 sene önce A Milli Takım'dayken söylediğimde, 'Ne diyor bu?' dediler. Ancak Liverpool gibi takımlar getirince değerli oldu." demişti.

STADYUM MODERNİZE EDİLDİ

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Trabzonspor’da Antalyaspor maçı sonrası yaşanan sevinç gösterileri ve sonrasındaki şampiyonluk kutlamaları nedeniyle büyük hasarın meydana geldiği belirtildi. Medical Park Stadyumu'nun zemini sil baştan yenilenirken, yeniden modernize edildi.

Hollanda merkezli bir firma tarafından yapılan zemin iyileştirme çalışmalarıyla zemindeki teknolojiler yenilendi. Alttan havalandırma ve vakum drenaj sistemi, alttan ısıtma sistemi, yeni tip sulama sistemi, hibrit örtüsü yenilendi. Taraftarların ve loca sahiplerinin de daha rahat maç izlemelerini sağlayacak fiziki değişimlerinde yapıldığı stadyum yeni sezona hazırlanıyor.

Hatayspor'da kale Erce Kardeşler'e emanet... Trabzonspor'da 2. kaleci olmaktan sıkıldı Faslı kaleci Munir'le yollarını ayıran Hatayspor, kaleyi Trabzonspor'un yedek kalecisi Erce Kardeşler'e emanet etti. Erzurum’da kamp çalışmalarını sürdüren Hatayspor, transfer çalışmalarına da ara vermeden sürdürüyor.

Trabzonspor kalecisi Kağan Moradaoğlu YKS'de ilk 1000'e girdi Trabzonspor'un 19 yaşındaki kalecisi Kağan Moradaoğlu, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre eşit ağırlık alanında Türkiye 898'incisi oldu.

Trabzonspor haberleri... Gervinho'ya 1.1 milyon euro tazminat ödendi Trabzonspor, Gervinho'nun sözleşmesinin karşılıklı feshedildiğini açıkladı. Geçen yaz Parma'dan transfer edilen ve sezon ortasında ciddi bir sakatlık yaşayan tecrübeli golcüye 10 taksitte 1.1 milyon euro tazminat ödendi.