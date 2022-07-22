Türkiye Gazetesi

DURSUN ÖZBEK'TEN TARİHİ İMZA

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, GSTV'ye yaptığı açıklamada Galatasaray için önemli bir gün yaşadıklarını belirterek, "Galatasaray için çok önemli tapu işlemini bugün gerçekleştirdik. Galatasaray Adası'nda bizim tapulu arsamızın yanında 2 tane de Milli Emlak'a ait bölüm var. Yaptığımız müracaatlar sonucunda Milli Emlak'a ait bölümlerin 30 yıllık üst kullanım hakkını Galatasaray'a aldık. Bundan sonra Galatasaray buradaki imar çalışmalarına devam edecek. Düzenlemelere devam edeceğiz. Galatasaraylıların içi rahat olsun. Orası artık Galatasaray Adası. Bundan sonra da Galatasaray üyelerine, sosyal tesis olarak hizmet verecek." dedi.

Galatasaray adası yeniden sarı-kırmızılı kulübün Galatasaray adası davasında karar çıktı. Yargıtay, adanın anahtarını Galatasaray Kulübüne teslim etti.

Mahkeme son kararı verdi: Galatasaray Adası Galatasaraylıların Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Epözdemir, Galatasaray Adası işletmecisi hakkında açtığı tahliye kararına karşı işletmeci tarafından istinaf mahkemesine taşınan dava sonuçlandı. Mahkeme ret kararı vererek icranın geri bırakışması kararının kaldırıldığını açıkladı.

GALATASARAYLILARIN BULUŞMA NOKTASI

Bazı spor dallarını da tekrar adaya taşıyacaklarını kaydeden Özbek, şöyle devam etti:

"Galatasaray Adası'nı Galatasaray'a kazandıran kişilere çok teşekkür ediyorum. Uzun süredir üyelerimiz adamızdan faydalanamıyorlardı. Geçmiş yönetimlerin de büyük katkısı oldu. Galatasaray Adası, bugün Galatasaraylıların. Sayın Cumhurbaşkanı'ma, Sayın Bakanı'ma, kamuda bize destek veren, emeği geçen herkese tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Galatasaray için önemli bir oluşumdu."

"Bundan sonra Galatasaraylılara hizmet edecek ada. Geçmişte olduğu gibi Galatasaraylıların buluşma noktası olacak. Özellikle Avrupa yakasında Galatasaray Kulübü üyelerinin buluşma noktalarında eksiklik vardı. Karşı tarafta Kalamış var, burada da adamız var artık. Tamamen bir sosyal tesis olarak Galatasaray üyelerine hizmet verecek. En iyi hizmeti vermek için elimizden geleni yapacağız. Bütün Galatasaraylıları bundan sonra adaya bekliyoruz."

Erden Timur'dan Marko Arnautovic bombası! Seferovic kesmedi, Galatasaray'a bir golcü daha geliyor Erden Timur'a "Galatasaray'a gelirim" diyen yıldız isimden son bir indirim istenecek. Galatasaray'da transferlerden sorumlu yönetici Erden Timur'un Marko Arnautovic'le el sıkıştığı ortaya çıktı... Serie A'da müthiş bir sezon geçiren 33 yaşındaki santrforun ismi bir ara Beşiktaş'la da anılmış ancak Siyah-Beyazlılar masadan kalkmıştı. Galatasaray ise Seferovic'in yanına yıldız ismi de katmak istiyor. Sosyal medyayı saran Arnautovic transferiyle forma satışlarında patlama yaşanması bekleniyor.

Florian Grillitsch'in Galatasaray'ı neden beklettiği ortaya çıktı! Premier League'den cazip teklif var... Galatasaray'ın "6 numara"ya yapmak istediği Florian Grillitsch transferi Brighton Hove & Albion kulübünün devreye girmesiyle sekteye uğradı. 26 yaşındaki Avusturyalı yıldızla her konuda anlaşan Cim Bom, Premier League ekibinin son anda devreye girmesiyle transferi bitiremedi. Hoffenheim'den ayrılan ve serbest statüde yer alan Florian Grillitsch, Brigton'la masada...