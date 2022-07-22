Türkiye Gazetesi

Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun şirketi, Menemenspor A.Ş.’yi devraldı. Menemenspor’un ismi Menemen Futbol Kulübü olarak değiştirilirken, kulüp başkanlığına Bahri Ekmekçioğlu getirildi.

GEÇEN SEZON 2. LİG'E DÜŞMÜŞTÜ

Geçtiğimiz sezon Spor Toto 1. Lig’den TFF 2. Lig’e düşen Menemenspor’da bir süredir devir işlemleri sürüyordu. Altay eski başkanı Özgür Ekmekçioğlu’nun şirketi olan EKMAS GROUP, Menemenspor’u devraldığını duyurdu.

Yapılan açıklamada yeni sezonda TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta mücadele edecek olan Menemenspor’un adının Menemen Futbol Kulübü olarak değişeceği belirtilirken, kulübün armasının ve renklerinin aynı kalacağı ifade edildi.

Öte yandan kulüp başkanlığına Bahri Ekmekçioğlu getirilirken, devir ile alakalı önümüzdeki günlerde lansman yapılacağı bildirildi.

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Ahmet Sağat, 1. Lig'de 7 sezon sonra gol kralı unvanını Türk forvetlere getirdi Spor Toto 1. Lig 2021-2022 sezonunu 17 golle bitiren Ahmet Sağat, takımı NasaDoge Menemenspor küme düşmesine rağmen gol kralı olmayı başardı. Ligde 2013-2014 sezonundan bu yana ilk kez bir yerli oyuncu, en fazla gol atan isim oldu.