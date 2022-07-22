Türkiye Gazetesi

Son dakika Fenerbahçe haberleri... Dinamo Kiev maçında sakatlanan tecrübeli stoper Serdar Aziz'in sağık durumuyla ilgili açıklama yapıldı. Yaklaşık 1,5 ay uzak kalacak olan 31 yaşındaki futbolcu Kadıköy'de rövanşta forma giyemeyecek.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe 0 - 0 maç özeti Sarı-Lacivertliler turu Kadıköy'e bıraktı Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, ilk resmi maçında Dinamo Kiev'le karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna deviyle 0-0 berabere kalan Sarı-Lacivertliler turu rövanşa bıraktı.

DARBEYE BAĞLI SAKATLIK

31 yaşındaki futbolcu Dinamo Kiev deplasmanının devre arasında yerini Marcel Tisserand'a bırakmıştı. Kim Min-jae'yi UEFA listesine almayan Jorge Jesus, rövanş öncesi Szalai ve Tisserand'a bir şey olmaması için dua ediyor!

Fenerbahçe'den yapılan açıklama şöyle:

"Geçmiş Olsun Serdar Aziz

Oyuncumuz Serdar Aziz’in bugün Altunizade Hastanesinde çekilen MR görüntülenmesi sonucunda, sol uyluk kasık bölgesinde 3.derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır."

Tedavisine başlanan oyuncu yaklaşık 1,5 ay sonra takıma katılacak.

Ozan Kabak Bundesliga'da kaldı... Milli stoperin yeni adresi Hoffenheim Schalke 04'un kadroda düşünmediği ismi birçok takımla anılan milli stoper Ozan Kabak, Bundesliga'da 3. kez takım değiştiriyor. Galatasaray'dan 2019 Ocak ayında ayrılan 22 yaşındaki futbolcu, kısa sürede 4 farklı kulüpte forma giymişti.

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