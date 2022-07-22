Türkiye Gazetesi

Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ve A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş bir araya gelerek, Trabzon’da gerçekleştirilen projeleri yerinde inceledi. Başkan Zorluoğlu ve Güneş’e incelemeleri sırasında Büyükşehir Belediye Meclis Başkan Vekili Atilla Ataman, Fen İşleri Dairesi Başkanı Murat Öztürk, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Metin Şahin ile basın mensupları eşlik etti.

İKİ KADIN MAĞAZADA BİRBİRİNE GİRDİ

Güneş, Kunduracılar Caddesi'nde gezerken bir mağazada iki kadının kavgasını görünce bir süre durup izledi. O anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı. Güneş ve Zorluoğlu’na gittikleri her yerde vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Hemşehrileriyle kısa süreli sohbetler gerçekleştiren Zorluoğlu ve Güneş, ardından Trabzon’u denizle buluşturacak Ganita-Faroz Projesini inceledi.

BELEDİYE BAŞKANIYLA TRABZON TURU

Başkan Zorluoğlu ve Şenol Güneş ilk olarak yayalaştırma çalışmaları tamamlanan ve geçtiğimiz günlerde törenle hizmete açılan Kahramanmaraş Caddesi’nde incelemelerde bulundu. Şenol Güneş, Kahramanmaraş Caddesi’nin yayalaştırılması çalışmaları sonucu ortaya çıkan görüntüyü çok beğenirken, Trabzon’un vizyonuna yaptığı katkılar nedeniyle Başkan Zorluoğlu’na teşekkürlerini iletti.

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