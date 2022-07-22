Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Beko, ABD'li basketbolcu Nigel Hayes-Davis'i transfer etti.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, daha önce Galatasaray'ın yanı sıra Zalgiris ve Barcelona forması giyen 27 yaşındaki oyuncuyla sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Bu anlaşmanın kulübümüze ve Nigel Hayes-Davis'e hayırlı olmasını diliyor, oyuncumuzun sarı-lacivertli forma altında zaferlerle dolu bir sezon yaşamasını temenni ediyoruz." denildi.

Fenerbahçe Beko daha önce başantrenörlüğe Dimitris İtoudis'i getirmiş Johnathan Motley, Samet Geyik, Scottie Wilbekin ve Tonye Jekiri transferlerini açıklamıştı

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ADRİEN MOERMAN MONACO'DA

Fransa'nın THY Euroleagu'deki temsilcilerinde Monaco, Anadolu Efes'ten ayrılan Fransız forvet Adrien Moerman'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki Moerman'la 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Ülkesinde Chorale Roanne, Nanterre, Orleans, SLUC Nancy ve Limoges'da görev yapan tecrübeli basketbolcu, Türkiye'de Banvit ve Darüşşafaka, İspanya'da Barcelona forması giydikten sonra Anadolu Efes'e transfer oldu.

Anadolu Efes'te 4 sezon forma giyen Moerman, ikişer THY Avrupa Ligi, ING Basketbol Süper Ligi, Cumhurbaşkanlığı Kupası ve bir Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Moerman, geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde maç başına 8,4 sayı ve 5,3 ribauntla oynadı.

Monaco daha önce Elie Okobo, Jordan Loyd, Jaron Blossomgame, John Brown ve Matthew Strazel'i transfer etmişti.

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