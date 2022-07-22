Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin fenomen taraftarı, ezeli rakiplerin belalısı, sosyal medyanın ünlü kişisi Rambo Okan'ın Trabzon'da cinayete kurban gittiği iddia edildi!

Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan Trabzonspor bayrağını kesmesiyle gündeme gelen Rambo Okan, "Trabzon'a gidip şehir meydanına Fenerbahçe bayrağı dikeceğim" demişti.

Trabzon'a aldığı otobüs biletinin fotoğrafının Instagram hesabından paylaşan Rambo'nun bugün şehre vardığı ve çıkan kavgada öldüğü öne sürülüyor...

TRABZON'DAN "GELMEDİ" İDDİASI

Şampiyon Trabzonspor'un İstanbul'da asılan şampiyonluk bayrağını üç defa kesmeye çalışan ve son denemesinde başarılı olan Rambo Okan gözaltına alınmıştı. Psikolojik sorunları olan Rambo Okan ardından Trabzon'a geleceğini ve Fenerbahçe bayrağını asacağını ifade etmişti.

Rambo lakaplı Okan Güler'in bugün saat 16.00'da yola çıkarak Trabzon'a geleceği iddia edilmişti. Olayla ilgili gerçek ortaya çıktı.

Trabzon yerel basınının geçtiği habere göre; bileti Rambo Okan lakaplı ve madde bağımlısı olduğu belirtilen kişi adına başkasının alıp, propaganda yaptı. Rambo Okan'ın ise hasta yattığı ve gelişmeden haberi olmadığı öğrenildi.

'Rambo Okan' ikinci kez gözaltına alındı Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından bayrağının 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılması üzerine söz konusu indirmeye çalışan "Rambo Okan", bir kez daha aynı eyleme kalkışınca ikinci kez gözaltına alındı.

Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan Rambo Okan gözaltına alındı Trabzonspor'un şampiyonluğunun ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne asılan bayrağı indirmek isteyen Rambo Okan lakaplı Okan Güler gözaltına alındı.

Trabzonspor'a Liverpool'dan taç antrenörü geldi! Thomas Gronnemark, Avusturya kampında... Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı taç antrenörü Thomas Gronnemark, kampa dahil oldu. Daha önce İngiltere'de önemli kulüplerde görev yapan Gronnemark, bordo-mavililerin bu sabah Avusturya'nın Bad Harning bölgesinde kamp yaptığı otele geldi. 46 yaşındaki antrenör, Liverpool'da Jürgen Klopp'un ekibinde çalışmıştı.

Şenol Güneş, Murat Zorluoğlu ile Trabzon'da dolaşırken kavgaya denk gelince durup izledi Türk futbolunun ve Trabzonspor’un efsane isimlerinden, A Milli Takım'ın eski teknik direktörü Şenol Güneş, tatil için geldiği memleketi Trabzon'da Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu ile buluştu. Güneş, Kunduracılar Caddesi'nde gezerken bir mağazada iki kadının kavgasını görünce bir süre durup izledi. O anları bir vatandaş cep telefonuyla görüntüleyip sosyal medyada paylaştı.