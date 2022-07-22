Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Kulübü, Rıdvan Yılmaz için Rangers ile görüşmelere başlandığını duyurdu. Siyah beyazlı kulüpten yapılan açıklamada: "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers FC Kulübü'ne kesin transferi konusunda görüşmelere başlanmıştır." ifadeleri kullandı.

6.5 MİLYON EURO BONSERVİS

Glasgow Rangers, Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş'a 6.5 milyon euro bonservis ödemeyi kabul etti. Öncelikle 4.5 milyon euro bonservis ve 1.5 milyon euro bonus ödemeyi teklif eden Rangers, Beşiktaş'ın ısrarcı tutumu karşısında 6.5 milyon euro ödemeyi kabul etti.

5 SENELİK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Beşiktaş ile anlaşan Rangers, Rıdvan Yılmaz ile de görüşmeye başlayıp mutlu sona ulaştı. İskoç kulübü, yıllık net 1 milyon euro maaş ile 5 yıllık sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardı. 18 yaşında profesyonel olan Rıdvan, Beşiktaş formasıyla 52 lig maçına çıkıp 4 gol attı ve 7 asist yaptı

RIDVAN YILMAZ, BEŞİKTAŞ'A VEDA ETTİ

Beşiktaş'ın İskoç ekibi Glasgow Rangers'la transferi için görüşmelere başladığı Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı takımın İspanya kampından ayrıldı. Teknik direktör Valerien Ismael ve takım arkadaşlarıyla vedalaşan genç futbolcu basın mensuplarına yaptığı açıklamada bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Mutlu olduğunu ifade eden Rıdvan Yılmaz, ''Takım arkadaşlarımla vedalaştım. Hayalimi gerçekleştiriyorum. Bu kulübe para kazandırıp gitmek gibi bir hayalim vardı. Şimdi onu gerçekleştirdim. 13 yıldan beri Beşiktaş'ın hem altyapısında hem A takımında bu formayı gururla taşıdım. Gitmek tabii ki üzüyor, insanın içinde burukluk oluyor ama büyük Beşiktaş camiasını Avrupa'da en iyi şekilde temsil etmek için gittiğimi herkes bilsin."

"AYRILIKLAR DA SEVDAYA DAHİL"

Açıklaması esnasında göz yaşlarını tutmakta güçlük çeken Rıdvan Yılmaz, şunları kaydetti: "Bu forma altında her maça çıktığımda, her idmana, hiçbir zaman kafamda başka takım olmadı. Transferler çok yazıldı çizildi, çok takım konuşuldu. Her zaman Beşiktaş'ın ağırlığını bilerek hareket ettim. Frankfurt yazıldı ama Rangers oldu. Son Avrupa Ligi'nde final oynayan iki takım beni istedi. Burası nasipmiş. İnşallah orada Beşiktaş'ı ve ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.

Çok duygusalım. Takım arkadaşlarımla konuştum ama çok duygusal bir şekilde konuştum. Kolay değil 13 yıldan beri buradayım ve şimdi ayrılıyorum. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkan bana çok destek oldu. Ona Avrupa hayalim olduğunu, Beşiktaş'ın konu olmadığını, Avrupa'da oynamak istediğimi ilettim. Başkan bana babalık, Ceyhun abi de ağabeylik yaptı. Benim yolumu açtılar. Hayallerimi gerçekleştirdiler. Para kazandırarak veda ediyorum. Başkanıma ve Ceyhun Kazancı'ya emekleri için teşekkür ediyorum. Vedalaşmak zor oldu. Ayrılıklar da sevdaya dahil."

Rıdvan Yılmaz Rangers'ta! Beşiktaş'ın milli yıldızı İskoçya yolcusu Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyen ve Beşiktaş'ta kalması beklenen Rıdvan Yılmaz'a İskoç devi Rangers talip olmuştu... Glasgow ekibi Beşiktaş yönetimiyle 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan kardan pay %20 karşılığında anlaşmaya vardı. Rıdvan Yılmaz'ın temsilcisi Rangers yetkilileri ile sözleşme detayları için görüşmelere başladı.

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