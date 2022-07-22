Türkiye Gazetesi

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eyüpspor, 35 yaşındaki Hollandalı golcü Ryan Babel'i renklerine bağladığını açıkladı. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Eyüpspor’umuz, Ryan Babel'i kadrosuna kattı. Ryan Babel'e hoş geldin diyor, eflatun-sarılı formayla başarılar diliyoruz" denildi.

Türkiye'de daha önce Kasımpaşa, Beşiktaş ve Galatasaray formaları giyen Babel, Süper Lig'de çıktığı 197 maçta 51 gol atıp 30 asist yaptı.

Ryan Babel Süper Lig'de kalıyor... Hollandalı forvete eski kulübü Kasımpaşa talip Kasımpaşa Ryan Donk'tan sonra Ryan Babel'i de bedavaya geri almak istiyor. Galatasaray'ın Hollandalı forveti eski takımına geri dönme fikrine sıcak...

Hull City’de Babel sürprizi! Acun Ilıcalı Galatasaray ile resmi temaslara başladı Ligde bir türlü istediği başarıyı yakalayamayan Hull City, gözünü Süper Lig’e çevirdi. Galatasaray ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Ryan Babel, Acun Ilıcalı’nın radarına girmiş durumda. Önümüzdeki sezon kadrosunu güçlendirmek isteyen Hull City, Babel transferi için harekete geçti.

Acun Ilıcalı Galatasaraylı yıldızın peşinde! Ryan Babel için masaya oturuldu İngiliz kulübü Hull City’i satın alan Acun Ilıcalı, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Daha öncesinde Allahyar ile anlaşan Hull City, şimdide gözünü Galatasaraylı yıldız oyuncuya dikti. Transfer girişimlerine başlayan Acun Ilıcalı, Ryan Babel'i kadrosunda görmek istiyor.