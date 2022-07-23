Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Sergio Oliveira’yı kadrosuna katan Galatasaray orta sahaya iki transfer daha yapmak amacında. Aslan bu takviyeleri de olabildiğince erken bitirerek birkaç gün sonra başlayacak ikinci Avusturya kampına hazır etmeyi planlamıştı. Ancak yaklaşık on beş gündür pazarlıkların sürdürüldüğü ve iki defa imza aşamasına gelmesine karşın son anda Florian Grillitsch cephesinin fiyat yükseltmesi evdeki hesabı bozdu. Başkan Dursun Özbek, Cenk Ergün ve Erden Timuri le transfer zirvesi gerçekleştirdi.

PLANLARI BOZDU

Gelinen son nokta konusunda bilgi alan Dursun Özbek, yol haritasını da yeniden şekillendirdi. Brighton ile masada olan Grillitsch için son ana kadar temasın sürdürülmesini isteyen Başkan, alternatiflerle de bir an önce imza aşamasına gelinip, ellerinin güçlendirilmesini istedi. Sarı kırmızılılar, defansif orta saha için G. Rangers’tan Glen Kamara, hücuma dönük olarak da Schalke 04’ten Amine Harit ve Midtjylland forması giyen Evander için temaslarını yoğunlaştırıp işi resmiyete dökecek.

YENİLER İDMANDA

Yeni sezona hazırlanan G.Saray'ın dünkü idmanında Okan Buruk oyuncularına taktik organizasyonlar yaptırdı. Yeni transferler Haris Seferovic ve Leo Dubois, sarı-kırmızılılarda ilk antrenmanına çıktı. İzinden dönen Christian Luyindama da çalışmada yer aldı.

ÖZBEK'TEN ADA MÜJDESİ

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün Galatasaray Adası’nın Millî Emlak'te yer alan parsellerinin tapularını aldıklarını camiaya müjdeli. Seçim vaatleri yer arasında yer alan Galatasaray Adası’nın tadilatını söz verdiği gibi yönetimden üç isimle ortak olarak karşılayacak olan Özbek “Galatasaray Adası'nda bizim tapulu arsamızın yanında iki tane de Millî Emlak'e ait bölüm var. Yaptığımız müracaatlar sonucunda Millî Emlak'e ait bölümlerin 30 yıllık üst kullanım hakkını Galatasaray'a aldık” dedi.

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Ryan Babel, Eyüpspor'a transfer oldu Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor, Galatasaray ile sözleşmesi sona eren Hollandalı oyuncu Ryan Babel'i kadrosuna kattı.

Galatasaray Adası'nın Milli Emlak'taki parsellerinin tapuları Galatasaray Kulübü'ne geçti Galatasaray Kulübü, Galatasaray Adası'nın Milli Emlak'ta bulunan parsellerinin tapularını aldı. Dursun Özbek ile Galatasaray Gayrimenkul AŞ Genel Müdürü Mehmet Akif Şener, 30 yıllık üst kullanım hakkına yönelik tapuların alınması için Beşiktaş Tapu Müdürlüğünde gerekli imzaları attı.