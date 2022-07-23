Türkiye Gazetesi

Bu yaz hücum hattını Wout Weghorst, Cenk Tosun ve Jackson Muleka gibi isimlerle güçlendiren Beşiktaş, Güven Yalçın'ın Genoa'ya transferinin ardından 4. forvetini kadroya katma planları yapıyordu.

Siyah-Beyazlılar'ın istediği ismin Bandırmasporlu Kney olduğu ortaya çıktı.

Rıdvan Yılmaz Rangers'ta! Beşiktaş'ın milli yıldızı İskoçya yolcusu Eintracht Frankfurt'a transferi gerçekleşmeyen ve Beşiktaş'ta kalması beklenen Rıdvan Yılmaz'a İskoç devi Rangers talip olmuştu... Glasgow ekibi Beşiktaş yönetimiyle 6.5 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan kardan pay %20 karşılığında anlaşmaya vardı. Rıdvan Yılmaz'ın temsilcisi Rangers yetkilileri ile sözleşme detayları için görüşmelere başladı.

900 BİN EURO TEKLİF EDİLDİ

23 yaşındaki Senegalli forvet Philippe Keny için Bandırmaspor ile görüşmelere başlayan Beşiktaş, 900 bin Euro bonseris bedeli teklif etti. NTV Spor'un haberine göre; Bordo-Beyazlılar'ın teklifi kabul etmesi halinde Senegalli oyuncu ile sözleşme imzalanacak.

Fransa’nın Tours ve Chateauroux takımlarında forma giyen Keny, geçen yaz transfer olduğu Bandırmaspor'da 2'si play-off'larda olmak üzere 14 gol atıp 7 asist yaptı. Bandırmaspor play-off finalini İstanbulspor'a kaybetmişti.

Bandırmaspor'da 1 günde 2 imza; Sekou Camara & Emir Şenocak Süper Lig'i play-off finalinde kaçıran Bandırmaspor, kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Belçika'nın KVC Westerlo kulübünde forma giyen Senegalli ön libero Sekou Camara 1 yıllığına kiralandı. Medipol Başakşehir'in genç futbolcusu Emir Şenocak ise 4 yıllık imza attı.

Fatih Kurucuk, Bandırmaspor'da... 24 yaşındaki stoperden sürpriz transfer! Hatayspor'da başarılı bir sezon geçiren ancak sözleşme uzatmayan 24 yaşındaki stoper Fatih Kurucuk, Bandırmaspor'a 2 yıllık imza attı. Fatih'in ismi bir süredir Avrupa takımlarıyla anılıyordu!

Bandırmaspor teknik direktör Mustafa Gürsel'le yola devam etme kararı aldı Spor Toto 1. Lig ekiplerinden RH. Bandırmaspor, Teknik Direktör Mustafa Gürsel ile 1 yıllık sözleşme imzaladı. Bandırmaspor’dan yapılan yazılı açıklamada, "Teknik Direktörümüz Mustafa Gürsel ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Gürsel'e Bandırmaspor kariyerinde bir kez daha başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.