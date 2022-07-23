Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'tan potaya transferler peş peşe geliyor. Dün Amerikalı guard Matt Coleman’ı açıklayan Siyah-Beyazlılar, bugün de Okbey Ulubay'ı açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, 26 yaşında ve 2,01 metre boyundaki forvet oyuncusuyla sözleşme imzalandığı bildirildi.

Anadolu Efes altyapısında yetişen Okben Ulubay, kariyerinde ayrıca Pertevniyal, Yeşilgiresun Belediyespor, Darüşşafaka, KK FMP Belgrad, Aliağa Petkimspor ve Galatasaray Nef'in formalarını giydi.

Basketbol haberleri... Beşiktaş'ın potadaki ilk transferi Matt Coleman Beşiktaş, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Matt Coleman’ı kadrosuna kattı. Başarılı oyun kurucu, son olarak NBA G League takımlarından Stockton Kings forması giydi. Birçok oyuncunun ayrıldığı Siyah-Beyazlılar'da sezonun ilk transferi Matt Coleman oldu.

TYRIQUE JONES TÜRK TELEKOM'DA

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Türk Telekom, 25 yaşındaki ABD'li uzun forvet Tyrique Jones'u kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Victoria Libertas Pesaro forması giyen Tyrique Jones'u renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin." ifadelerine yer verildi.

Sydney McLaughlin bir dünya rekoru daha kırdı! ABD'li atlet 400 metrede rakipsiz 18. Dünya Atletizm Şampiyonası kadınlar 400 metre engellide mücadele eden ABD'li sporcu Sydney McLaughlin, dünya rekoru kırarak altın madalya kazandı.