Türkiye Gazetesi

İngiltere’de milli atlet Matt Hudson-Smith, sponsorları tarafından terk edilmek, uzun süreli yaralanmalar ve bu yaralanmalar sebebiyle ortaya çıkan yüksek faturalardan dolayı kâbus dolu üç sene geçirdi.

Bu sıkıntılara koronavirüs salgını sebebiyle ailesinden uzakta yaşamanın sıkıntıları da eklenince sporcunun ruh sağlığı bozuldu.

ÇÖKÜŞTEN ZİRVEYE

Geçen sene intiharın eşiğine geldiğini belirten Hudson-Smith, Oregon eyaletinin Eugene kentinde devam eden Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 400 metre yarışında bronz madalya kazandı.

Hudson-Smith, “Adımı sıralamada üçüncü olarak gördüğümde yere düştüm çünkü bu üç yıl benim için tam bir cehennemdi” dedi.

2018’de Avrupa şampiyonu olan sporcunun daha sonra aşil tendonu kopmuş, dizinin arkası yırtılmış, kalçasından sakatlanmıştı.

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