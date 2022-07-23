Türkiye Gazetesi

Watford'un 32 yaşındaki İngiliz orta saha oyuncusu Dan Gosling, TalkSport'a dikkat çekici açıklamalar yaptı. Premier League'e geçen sezon veda eden Londra ekibi, bu sezon yeniden yükselme mücadelesi verecek.

Kadrodaki isimlerden biri olan Gosling, geçen sezon kiralık oynayan takım arkadaşı Ozan Tufan başta olmak üzere soyunma odasını eleştiren sözler sarf etti.

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"HİÇBİR ŞEYİ UMURSAMIYORDU"

Gosling'in Ozan Tufan'la ilgili ifadeleri şunları:

"Ozan'ı bir Türk takımından transfer ettiler. Kiralık olarak gelmişti ve kiralık oyuncular kulüp batsa bile umursamaz. Daha önce İngiliz futbolunda oynanamamış birini transfer etmek ne kadar doğru? Takımın kötü gidişinden rahatsız bile değildi. Hiçbir şeyi umursamıyordu!"

"Buraya geldiğinde hiç fit değildi. Değil Watford, İngiltere'ye uygun bir vücut yapısı yoktu. Gerçek bir rezaletti. Gördüğüm en kötü oyuncu topluluğunda oynuyordum. Şimdi kötü oyuncuları gönderdik ve bir üst lige çıkmak için çalışıyoruz.

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