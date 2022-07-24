Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Özellikle hücum hattına yaptığı transferlerle dikkat çeken Fenerbahçe’de sıra savunmaya geldi. Kim Min-Jae’nin vedası kesinleşirken, Serdar Aziz’in sakatlığıyla sarsılan sarı lacivertlilerde öncelik stoper takviyesi. Bonservisi Arsenal’de olan İspanyol Pablo Mari, Jorge Jesus’un gözdesi. Portekizli hoca, Flamengo’dan eski öğrencisi olan 28 yaşındaki stoperi kadroda görmek istiyor. Arsenal’e satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapan sarı lacivertliler, İngiliz ekibinden cevap beklerken, alternatif olarak da Corinthians’ın 23 yaşındaki savunmacısı Raul Gustavo ile görüşüyor.

YERLİ KALECİLER LİSTEDE

Sol bek için de liste başı yine bir Brezilyalı, Felipe Jonatan. 24 yaşındaki sambacı için Santos’la temasa geçen, Fenerbahçe masaya 3 milyon avroluk teklifle oturdu. Alternatif olarak düşünülen İtalyan Pezzella için ise Parma 4 milyon avroluk talebinde indirime yanaşmıyor. Kaleci için ise Rizespor’la görüşmeler sürüyor. Sarı lacivertlilerin öncelikli hedefi Gökhan Akkan. Ancak Karadeniz ekibinin diğer kalecisi Tarık Çetin de listede. Bu iki isimden birisiyle anlaşmanın gerçek-l eşmesi bekleni-y or. Golcü olarak Bo-r ussia Mönchenglad-b ach’ın Fransız yıldızı Alassane Plea için pazarlık devam ediyor.

MORALLER YERİNDE

Fenerbahçe, Dinamo Kiev’le oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını dün yaptığı idmanla sürdürdü. Tedavileri devam eden Mert Hakan ve Serdar Aziz’den mahrum sarı lacivertliler salonda başlayan çalışmayı, sahada bitirdi. Oyuncuların performansı Jesus’un yüzünü güldürdü.

MERT HAKAN YETİŞMİYOR

Sakatlığı sebebiyle D.Kiev maçını kaçıran Mert Hakan Yandaş rövanşta da forma giyemeyecek. Tedavi sürecine hızlı cevap veremeyen tecrübeli oyuncunun ağrılarının devam ettiği belirtildi. Mert Hakan’ın en az bir iki hafta daha takımdan ayrı kalacağı öğrenildi.

DOĞRU ZAMAN DOĞRU TAKIM

Fenerbahçe’nin son transferi Joao Pedro “Yeni bir hayata, yeni bir hikâyeye başlıyoruz. Doğru seçim, doğru zaman, doğru forma” dedi. Zor bir çocukluk yaşadığını söyleyen Pedro “Sokakta dolaşırken, satabileceğim atılmış teneke kutuları arardım. Manava gittiğimde, atılan meyvelerden eve götürmek için biriktirecek bir şeyler arardım. Utanıyordum ama açlıkla savaşmaktan başka çarem yoktu. Küçük şeylerin değerini o an öğrendim. Saygı ve dürüstlük bazen unuttuğumuz ama çok önemli kelimelerdir. Dünyadaki bütün paralara sahip olabilirsin, saygı ve dürüstlük olmadan içiniz her zaman fakir kalır” dedi.

SERDAR AZİZ'İN İNADI

Dinamo Kiev maçında yaşadığı sakatlık sebebiyle 1,5 ay sahalardan uzak kalacak Serdar Aziz, hırsının kurbanı oldu. Ağrılarına rağmen takımı yalnız bırakmamak adına iğneyle sahaya çıkan tecrübeli oyuncunun sakatlığı daha ciddi bir hâl aldı. Serdar’ın yokluğunda görev Tisserand’a kaldı