Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta transfer gündemi sürekli değişiyor. Romain Saiss'in ardından bir başka stoper Montero'nun da sakatlanması üzerine Kartal rotayı İtalya'ya kırdı. Siyah beyazlıların uzun süredir İtalya Serie A ekibi Sassuolo'da forma giyen Kaan Ayhan için yaptığı girişimler olumsuz sonuçlanmıştı. İtalyanlar yapılan teklifleri yetersiz bulunca Kaan'ın da çok istediği transfer bir türlü gerçekleşememişti. Futbol direktörü Ceyhun Kazancı, Başkan Ahmet Nur Çebi'den onayı alınca yeni teklif yapıldı.

PROBLEM ROSSI

Millî stoperin bonservisi için 4 milyon avro önerildi. Bu rakamın üç taksitte ödeneceği taahhüt edildi. Çizme ekibinin sportif direktörü Giovanni Rossi ise transferin önündeki en büyük engel... Sürekli başka kulüplerle de görüşerek fiyat yükselten Rossi'nin bu tavrı son teklifin ardından da değişmezse Beşiktaş masadan yine kalkacak. Öte yandan Valerien Ismael'in, Josef'in sakatlığının ardından ön liberoda da oynayabildiği için Kaan Ayhan'ı çok istediği öğrenildi.

RIDVAN MÜCEVHER

A Millî Takım’ın hocası Kuntz, Rangers'a transfer olan Rıdvan Yılmaz'a övgüler yağdırdı. İskoç basınına konuşan Kuntz "Rangers’ın en az 10 yıl başka bir sol bek için endişelenmesine gerek kalmayacak. Rangers gerçek bir mücevher buldu" dedi.

TRAUCO TEKLİFİ

Rıdvan’ın ayrılığı sonrası sol bek arayan Beşiktaş’a Fransa'nın Saint-Étienne takımından ayrıldıktan sonra boşta olan Miguel Trauco önerildi. Menajerler, 29 yaşındaki futbolcuyu uygun bir yıllık ücretle getirebileceklerini siyah beyazlı kulübe iletti.

STOPERLER SAKAT

Saiss ve Montero'nun sakatlığı üzerine Valerien Ismael kamp kadrosuna yeni bir isim dâhil etti. Avusturya kampında bulunan ancak İspanya'ya götürülmeyen Badra Cisse dün takımın kampına katıldı. Genç stoperlerden Serdar Saatçı'nın kadro dışı cezası ise devam ediyor.

Beşiktaş'tan Kaan Ayhan yoklaması Transfer planını şimdiden hazırlayan Beşiktaş'ta, derbide attığı gollerle zaferi getiren Larin’in kalması için şartlar zorlanacak. Stoper için ise Sergen Yalçın yönetime "Kaan Ayhan’ı alalım" dedi.