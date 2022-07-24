Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray Sergio Oliveira’dan sonra orta sahasına ikinci takviyeyi yapmaya çok yakın. Sarı kırmızılılar, Evander için Midtjylland ile uzun süredir kıran kırana pazarlık hâlindeydi. Danimarka ekibi yıldız oyuncusunu bırakmamak için 10 milyon avro olarak belirledikleri bonservis rakamında asla aşağıya inmeyeceklerini belirtmişti. Ancak Brezilyalı oyuncu kulübüne net bir şekilde kariyerine İstanbul’da devam etmek istediğini bildirince durma noktasına gelen pazarlıklar yeniden başladı. fark

FARK 2 MİLYON AVRO

Brezilyalı yıldızın ısrarcı tavrından sonra Midtjylland, 10 milyon avroluk inadını kırdı ve 7 milyon 500 bin avroya kadar indi. Aslan’ın teklifi ise 5 milyon 500 bin avro. İki taraf arasındaki pazarlıklar yoğun bir şekilde sürüyor. Gelen bilgiler görüşmelerin olumlu seyrettiği yönünde. Tarafların 6,6 milyon avro arasında bir rakama anlaşması ve resmî imzaların atılması bekleniyor. Bugün anlaşma sağlanması durumunda oyuncu getirilecek ve sağlık kontrolünden geçirilecek.

BABEL'DEN İSTANBUL TURU

Galatasaray’la sözleşmesinin sonuna gelen Babel, TFF 1. Lig ekibi Eyüpspor ile bir yıllığına anlaştı. Türkiye kariyerinde sekizinci geride bırakan Hollandalı yıldız Kasımpaşa, Beşiktaş, Galatasaray’dan sonra şimdi bir başka İstanbul takımı olan Eyüp’ün formasını giyecek.

Ali Akman Galatasaray'a doğru! Eintracht Frankfurt'a resmi teklif yapıldı Galatasaray, Eintracht Frankfurt Kulübü’ne, Ali Akman’ı kiralamak için resmi teklifi yaptı. Ali Akman da onay verilmesi halinde Galatasaray’da forma giymek istediğini kulübü Frankfurt’a iletti. Galatasaray Bundesliga ekibinden yanıt bekliyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'daki 4. Akman olacak.

Galatasaray gaza basıyor Cimbom’da Grillitsch transferi yatınca defansif orta saha için Kamara’ya, hücuma dönük orta saha olarak da Harit ve Evander’e ağırlık verildi.