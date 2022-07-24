Mustafa Eskihellaç Gaziantep FK'da... Yeni Malatyaspor'a ödenen bonservis belli oldu
24.07.2022 - 10:11 | Son Güncelleme: 24.07.2022 - 10:15
Türkiye Gazetesi
Gaziantep Futbol Kulübü, geçtiğimiz sezon Yeni Malatyaspor forması giyen 25 yaşındaki Mustafa Eskihellaç'ı kadrosuna kattı. Gaziantep ekibi, sol kanat oyuncusuyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Başarılı bir sezon geçiren Mustafa'nın ismi Beşiktaş'la da anılmıştı.
Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Mustafa için Yeni Malatyaspor'a 800 bin euroya yakın bir bonservis ödendi.
Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep ekibi bu yaz 10. transferini gerçekleştirdi.
Gaziantep FK Çek sol bek Matej Hanousek'i kiralık olarak kadrosuna kattı
Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sparta Prag forması giyen Çekyalı sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.
Kaynak: Turkiyegazetesi.com.tr
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