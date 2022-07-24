Türkiye Gazetesi

Geçen sezon Süper Lig'de 31 maça çıkan ve 2 gol, 2 asistlik skor katkısı sağlayan Mustafa için Yeni Malatyaspor'a 800 bin euroya yakın bir bonservis ödendi.

Teknik direktör Erol Bulut yönetimindeki Gaziantep ekibi bu yaz 10. transferini gerçekleştirdi.

Gaziantep FK Çek sol bek Matej Hanousek'i kiralık olarak kadrosuna kattı Gaziantep Futbol Kulübü, son olarak Sparta Prag forması giyen Çekyalı sol bek Matej Hanousek'i kadrosuna kattı.