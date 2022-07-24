Türkiye Gazetesi

Camilo Cano Stadı'nda oynanan karşılaşmaya siyah-beyazlı ekip; Ersin Destanoğlu, Tyler Boyd, Valentin Rosier, Welinton Souza, Necip Uysal, Umut Meraş, Salih Uçan, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Jackson Muleka ve Wout Weghorst 11'iyle başladı.

Wolverhampton Wanderers, 15. dakikada öne geçti. Necip Uysal'ın geri pasında Ersin Destanoğlu'nun kontrol edemediği topu önünde bulan Ruben Neves, meşin yuvarlağı boş kaleye göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.

29. dakikada sol taraftan gelişen atakta Rayan Ait-Nouri'nin içeri çevirdiği meşin yuvarlağı önünde bulan Daniel Podence, düzgün bir vuruşla skoru 2-0 yaptı.

ERSİN 3. GOLDE DE HATALI

Siyah-beyazlı ekip, bu golden sonra Muleka ile net bir fırsattan yararlanamazken, 40. dakikada Pedro Neto skoru 3-0'a getirdi. Siyah-beyazlıların hücuma çıkarken kaptırdığı top sonrası başlayan Wolverhampton Wanderers atağında savunmanın arasına atılan topu kapan Neto, kaleci Ersin'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi.

İkinci yarıda pozisyona girmekte güçlük çeken Beşiktaş'ta 56. dakikada Ersin Destanoğlu-Emre Bilgin, Muleka-Cenk Tosun, Weghorst-N'Koudou değişiklikleri yapıldı.

SIRADAKİ MAÇ ALAVES'LE

Siyah-beyazlı ekip, İspanya'daki son hazırlık maçını 26 Temmuz'da aynı statta Deportivo Alaves ile oynayacak.

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