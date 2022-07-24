Türkiye Gazetesi

Yeni sezon hazırlıklarına Topuk Yaylası’nda devam eden Karagümrük, transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktörlüğe Andrea Pirlo’yu getirdikten sonra transfer çalışmalarında öncelikli olarak İtalya’ya yönelen kırmızı-siyahlılar, son olarak Atalanta forması giyen 22 yaşındaki sol kanat oyuncusu Ebrima Colley'i gündemine aldı.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALIK

Karagümrük, İtalyan temsilcisiyle 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Gambiyalı oyuncuyu kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor.

Kırmızı-siyahlıların teklifi doğrultusunda anlaşma sağlanırsa, maaşının yüzde 30'unu Karagümrük, kalan yüzde 70'lik kısmını ise Atalanta karşılayacak. İstanbul temsilcisi ayrıca oyuncunun sözleşmesine satın alma opsiyonu da eklemek istiyor.

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98 maçta 34 gol, 8 asist

Profesyonel futbol hayatına Atalanta’nın altyapısında başlayan Ebrima Colley, kiralık olarak Spezia Calcio ve Hellas Verona formalarını da terletti. Geçtiğimiz sezon Serie A’da Spezia Calcio formasıyla 11 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu, 388 dakika sahada kalırken takımına 2 asistlik katkıda bulundu.

Kariyeri boyunca toplam 98 müsabakada görev alan Gambiyalı sol kanat oyuncusu, 34 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

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