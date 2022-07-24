Türkiye Gazetesi

Bu sezon Bundesliga'ya geri dönen Schalke 04'ün Türk sol beki için harekete geçildi.Beşiktaş, 6.5 milyon euroya İskoç devi Rangers'a sattığı milli sol bek Rıdvan Yılmaz'ın yerine kesin transfer yapacak.

Kadroda sol bek olarak bir tek Umut Meraş bulunuyor. Daha önce Altay'dan Kazımcan Karataş'a yönelen Kartal, genç ismi Galatasaray'a kaptırmıştı.

Alanyaspor'dan Tayfur Bingöl'ü isteyen ancak 2 milyon Euro bonservis bedeline takılan siyah-beyazlılar alternatif isimlerle de görüşmelere başladı ve rota Almanya'ya çevrildi. Akdeniz ekibi yerli futbolcu satışında bonservis pazarlığı yapmıyor.

Sabah'ın haberine göre Schalke 04'te oynayan Kerim Çalhanoğlu için geçtiğimiz aylarda nabız yoklayan ancak Rıdvan Yılmaz'ın transferinin gerçekleşmemesi üzerine durdurulan girişim bir kez daha başlatıldı.

19 yaşındaki oyuncu geçen sezon Alman ekibinin A takımında ligin son bölümünde 10 maçın 9'unda formayı sırtına geçirip çıkışa geçmişti.

Almanya'nın alt yaş kategorilerinde de görev alan Kerim için Beşiktaş, Schalke'ye satın alma opsyonlu kiralama teklifi yapacak.

Genç sol bek, geçtiğimiz sezonun toplamında 22 maçta forma giymiş ve 1 gol, 3 asistlik performans göstermişti. Kerim aynı zamanda milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun da kuzeni.