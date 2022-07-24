Türkiye Gazetesi

FENERBAHÇE DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN? HANGİ KANALDA?

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakada Irrati düdük çalacak.

Irrati'nin yardımcılıklarını Filippo Meli ve Domenico Rocca yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Gianluca Manganiello olacak.

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı beIN Sports HD 1'den canlı yayınlanacak.

Joao Pedro, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını anlattı Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli takımın kendisi için doğru tercih olduğunu söyledi. FB TV'ye açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki forvet, çok iyi karşılandığını ve en kısa sürede takıma adapte olmaya çalışacağını ifade etti.

Arda Güler Jorge Jesus'un doğum gününde el öptü! Sosyal medyada günün spor videosu... Fenerbahçe Teknik direktörü Jorge Jesus, bugün 68 yaşına girdi. Samandıra'da futbolcular sırayla hocalarını tebrik ederken Arda Güler'in gelip hocasının elini öpmesi alnına koyması kameralara takıldı.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe 0 - 0 maç özeti Sarı-Lacivertliler turu Kadıköy'e bıraktı Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, ilk resmi maçında Dinamo Kiev'le karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna deviyle 0-0 berabere kalan Sarı-Lacivertliler turu rövanşa bıraktı.