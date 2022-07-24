Türkiye Gazetesi

Gustavo Henrique'de işlem tamam!... Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre; Fenerbahçe ve Flamengo, Gustavo Henrique transferi için 2.5 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe, Gustavo Henrique ile 3 yıllık anlaşmaya vardı.

Gustavo Henrique ve Temsilcisi Luis Augusto sağlık kontrolü ve resmi imza için İstanbul'a davet edildi.Fenerbahçe ve Flamengo arasında bugün karşılıklı evrak işlemleri yapılacak ve transferin kulüp ayağı resmen tamamlanacak. Gustavo Henrique ve temsilcisi, bu işlem bittikten sonra Fenerbahçe ile sözleşme detaylarını görüşmek için İstanbul'a gelecek.

Fenerbahçe'de Brezilyalı stoper geleneği Gustavo Henrique ile devam edecek Dinamo Kiev maçında sakatlanan tecrübeli stoper Serdar Aziz'in yaklaşık 1,5 ay uzak kalacağı açıklanmıştı. 31 yaşındaki futbolcu Kadıköy'de rövanşta forma giyemeyecek. Kim Min-jae'nin de takımdan ayrılması nedeniyle stoper arayışları hızlandı. Fluminense'den Nino için girişimlerini sürdüren Fenerbahçe, listesindeki bir başka isim olan Flamengo'dan Gustavo Henrique konusunda büyük ilerleme kaydetti.

JORGE JESUS ÖZELLİKLE İSTEDİ

29 yaşındaki Gustavo Henrique güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. 1.96 boyundaki deneyimli stoper hava hakimiyetiyle ön planda.

Kariyerine Santos'ta başlayan Henrique, 2012'de A takıma yükseldi ve uzun süre siyah-beyazlı formayı giydi. 2020'nin Ocak ayında Brezilyalı savunmacı bonservissiz bir şekilde Flamengo'ya imza attı.

Flamengo ile 1.5 yıllık sözleşmesi bulunan Henrique, kısa bir süre Jorge Jesus ile de çalıştı.

Gustavo Henrique geçmişte alt yaş gruplarında oynamasına karşın Brezilya Milli Takımı formasını hiç giymedi.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hakemi İtalyan Massimiliano Irrati Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

Joao Pedro, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını anlattı Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli takımın kendisi için doğru tercih olduğunu söyledi. FB TV'ye açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki forvet, çok iyi karşılandığını ve en kısa sürede takıma adapte olmaya çalışacağını ifade etti.