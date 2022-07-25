Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Ne Brezilyalılar gördü Fenerbahçe camiası. Aurelio’su, Baroni’si, Edu’su, Deivid’i hep güzel anıldı. Vederson bile kötü değildi, Jailson eleştirilere rağmen 4,5 milyon avro kazandırdı giderken. Washington’un golleri hâlâ özlenirken, Roberto Carlos unutulmayacak arasına girmekte zorlanmadı. Giuliano 15 gol, 6 asistlik performansıyla alkışlandı. Pek tabii ki, heykeli dikilen Alex’in yeri hepsinden ayrı. Ama dünya yıldızı unvanıyla gelen, 6 milyon avro bonservis parası ödenen Luiz Gustavo, yıllık 4 milyon avro ücret alıyordu.

BUNA DA ŞÜKÜR!

Fenerbahçe ile imzaladığı 4 yıllık sözleşmenin bitmesine bir sene kala Türkiye’ye veda eden Luiz Gustavo’nun bonservisiyle birlikte 15 milyon avroyu aşan bir maliyeti oldu. Alacaklarına karşılık bonservisini alan sambacı mali açıdan bir getiri sağlamazken, sportif performansı da hayal kırıklığı oldu. Yine de sarı lacivertliler, hem yabancı kontenjanında yer açıldığı hem de 4 milyon avroluk ücretten kurtulduğu için şükreder durumda. Takımın en çok kazananı Gustavo’nun dışında Mesut Özil (3 milyon avro) ve Sosa’nın (2.5 milyon avro) vedasıyla sarı lacivertliler önemli bir yükten kurtuldu.

GUSTAVO GİTTİ-GELDİ

Kim Min-jae, Napoli’nin yolunu tutarken Fenerbahçe aradığı stoperi Brezilya’da buldu: Gustavo Henrique. Luiz Gustavo ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, Flamengo’nun 29 yaşındaki savunmacısını sözleşme imzalamak üzere İstanbul’a davet etti. Jesus’un eski öğrencisi için Flamengo’ya 2,7 milyon avro bonservis ödeyecek Fenerbahçe, 1,96’lık savunmacıyla üç senelik anlaşma yapacak.

JESUS'UN TALEBESİ

Kariyerine Santos'ta başlayan Henrique, güçlü fiziği ve hava hâkimiyeti ile dikkat çekiyor. 2012'de A Takım’a yükseldi ve uzun süre siyah beyazlı formayı giydi. 2020'nin ocak ayında bonservissiz bir şekilde Flamengo'ya imza attı. Flamengo ile bir buçuk yıllık sözleşmesi bulunan Henrique, kısa bir süre Jorge Jesus ile çalıştı. Henrique alt yaş gruplarında oynamasına karşın Brezilya Millî Takımı formasını hiç giymedi.

Gustavo Henrique'de işlem tamam! Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi Fenerbahçe bir süredir temas halinde olduğu Brezilyalı stoper Gustavo Henrique için hem kulübü Flamengo'yla hem de futbolcunun kendisiyle el sıkıştı. Kim Min-jae'nin yerine Gustavo Henrique transfer edildi.

Joao Pedro, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını anlattı Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli takımın kendisi için doğru tercih olduğunu söyledi. FB TV'ye açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki forvet, çok iyi karşılandığını ve en kısa sürede takıma adapte olmaya çalışacağını ifade etti.