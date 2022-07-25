Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray başkanı Özbek transferlerle ilgili gelen sorulara en iyi takımı kuracaklarının belirtip “Transferin bir kısmını yaptık, bir kısmı için de çalışıyoruz. Taraftarlarımızdan sabır diliyorum. Çalışmalarımızı titizlikle ve maddi haklarımızı koruyarak yapıyoruz. Hiç endişe edilmesin, en yarışmacı, en iyi takımı kuracağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Mustafa Kemal Atatürk’ün bize armağanı olan cumhuriyette de en üst seviyede başarılı olmak için elimizden geleni yapacağız’’ ifadelerini kullandı.

SÖZLERİMİ TUTUYORUM

Sarı kırmızılıların bir numarası, yapılacak genel kurulun önemine de dikkat çekerken, projelerdeki son durum için “Ada büyük ölçüde tamamlandı, kullanılabilecek vaziyete geldi. Önümüzdeki günlerde de misafir kabul etmeye başlayacağız. Kemerburgaz arazimiz çok önemli. Futbol takımının ve altyapının kamp, antrenman yapacağı bölge olacak. Saha düzenlemesi olarak icraata başladık. Seçimden evvel verdiğimiz sözleri bir bir yerine getiriyoruz. Ay sonundaki Genel Kurul, önümüzdeki 25 senenin projelerini belirleyeceği için çok önemli. Buradan birliktelik çıkmalı’’ dedi.

FEGHOULİ FLORYA'DA

Galatasaray ile sözleşmesi biten ve şu an boşta olan Sofiane Feghouli, sarı kırmızılılardan kopamıyor! 32 yaşındaki Cezayirli yıldız, Galatasaray futbol okullarında oynayan oğullarını izlemek için her gün Florya Metin Oktay Tesislerine gidiyor.

EVANDER KONUSUNDA İNDİRİM BEKLENİYOR

On numara arayışlarını sürdüren Galatasaray, Evander için Midtjylland ile görüşmelerini sürdürüyor. Brezilyalı oyuncuyla prensip anlaşmasına varan sarı kırmızılılar Danimarka kulübünün bonservis için istediği 7 milyon 500 bin avroyu düşürmek yoğun çaba harcıyor.

SCHALKE TAMAM AMA...

Aslan orta saha konusunda tek isme bağlı kalmamak için alternatifini de hazırda tutuyor. O da Amine Harit. Oyuncunun kulübü Schalke 04 ile 4 milyon 500 bin avro bonservis bedeli karşılığında el sıkışıldı. Ancak Harit, senelik 3 milyon avronun üzerinde bir ücret istiyor.

Ali Akman Galatasaray'a doğru! Eintracht Frankfurt'a resmi teklif yapıldı Galatasaray, Eintracht Frankfurt Kulübü’ne, Ali Akman’ı kiralamak için resmi teklifi yaptı. Ali Akman da onay verilmesi halinde Galatasaray’da forma giymek istediğini kulübü Frankfurt’a iletti. Galatasaray Bundesliga ekibinden yanıt bekliyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'daki 4. Akman olacak.

Galatasaray gaza basıyor Cimbom’da Grillitsch transferi yatınca defansif orta saha için Kamara’ya, hücuma dönük orta saha olarak da Harit ve Evander’e ağırlık verildi.