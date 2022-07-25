Türkiye Gazetesi

18. Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 8 disiplinde madalyalar sahibini buldu.

ABD'nin Oregon eyaletinin Eugene kentinde düzenlenen şampiyonanın 10. ve son gününde, erkekler 35 kilometre yürüyüş, sırıkla atlama, 5 bin metre, 4x400 metre bayrak, kadınlar uzun atlama, 800 metre, 100 metre engelli ve 4x400 metre bayrak finalleri yapıldı.

İtalyan Massimo Stano, günün ilk finali olan erkekler 35 kilometre yürüyüşte, 2 saat 23 dakika 14 saniyelik derecesiyle altın madalya kazandı. Japon Masatora Kawano (2.23.15) ikinci, İsveçli Perseus Karlström (2.23.44) üçüncü oldu.

SIRIKLA ATLAMA DÜNYA REKORU KAÇ?

Erkekler sırıkla atlamada, dünya rekortmeni İsveçli sporcu Armand Duplantis, 6.21 metrelik atlayışıyla bir önceki rekorunu (6.20) kırarak altın madalyaya uzandı. 5.94'lük atlayışlarıyla ABD'li Christopher Nilsen ikinciliği, Filipinli Ernest John Obiena üçüncülüğü elde etti.

ERSU ŞAŞMA'DAN BİR İLK

Dünya Atletizm Şampiyonası'nda bu disiplinde finale çıkmayı başaran ilk Türk atlet olarak tarihe geçen Ersu Şaşma ise 5.80'lik derecesiyle 8. oldu.

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Erkekler 5 bin metrede Norveçli Jakob Ingebrigtsen, 13.09.24'lük derecesiyle podyumun zirvesine çıktı. Kenyalı Jacop Krop (13.09.98) ikinci, Ugandalı Oscar Chelimo (13.10.20) üçüncü en iyi zamana imza attı.

Erkekler 4x400 metre bayrak yarışında Elija Godwin, Michael Norman, Bryce Deadmon ve Champion Allison'dan oluşan ABD takımı, 2.56.17 ile altın madalyaya uzandı. Jamaika (2.58.58) ikinci, Belçika (2.58.58) üçüncü sırayı aldı.

TOBİ AMUSAN'DAN DÜNYA REKORU

Kadınlar 100 metre engelli yarı final serisinde 12.12'lik derecisiyle dünya rekoru kıran Nijeryalı Tobi Amusan, finalde 12.06 ile altın madalyaya uzandı.

25 yaşındaki atletin final derecesi, rüzgar yasal sınırda olmadığı için dünya rekoru kabul edilmedi. Bu disiplinde Jamaikalı Britany Anderson (12.23) ikinci, Porto Rikolu Jasmine Camacho-Quinn (12.23) üçüncü oldu.

Kadınlar uzun atlamada altın madalyanın sahibi, 7.12 metrelik atlayışıyla Alman Malaika Mihambo oldu. Nijeryalı Ese Brume (7.02) ikinci, Brezilyalı Leticia Oro Melo (6.89) üçüncü en atlayışı gerçekleştirdi.

Kadınlar 800 metrede ABD'li Athing Mu, 1.56.30'luk derecesiyle altın madalyayı boynuna taktı. Büyük Britanyalı Keely Hodgkinson (1.56.38) gümüş, Kenyalı Mary Moraa (1.56.71) bronz madalya ile şampiyonadan ayrıldı.

Kadınlar 4x400 metre bayrak finalinde Talitha Diggs, Abby Steiner, Britton Wilson ve Sydney Mclaughlin'den oluşan ABD takımı, 3.17.79'lik zamanıyla podyumun ilk basamağına çıktı. Jamaika 3.20.74 ile ikinciliği, Büyük Britanya 3.20.74 ile üçüncülüğü elde etti.

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MADALYA TABLOSUNDA ZİRVE ABD'NİN

Şampiyonada son gün finallerinin ardından ABD, 13 altın, 9 gümüş, 11 bronzla madalya tablosunun ilk sırasında yer aldı.

4 altın, 4 gümüş, 2 bronz madalyayla şampiyonayı tamamlayan Etiyopya en başarılı ikinci ülke olurken, 2 altın, 7 gümüş, 1 bronz madalya kazanan Jamaika da üçüncü sırada kendisine yer buldu.

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