Türkiye Gazetesi

MKE Ankaragücü, Rusya ekibi Arsenal Tula'dan Sırp stoper Uros Radakovic'i kadrosuna kattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 28 yaşındaki futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Uros Radakovic'in Beştepe Tesisleri'nde yapılan imza törenine MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca ile futbol koordinatörü Emre Yıldız'ın da katıldı.

Bir sezon aradan sonra şampiyon olarak Süper Lig'e dönen Ankaragücü bu yaz 14. transferini yaptı.

Federico Macheda Ankaragücü'nde! Manchester United'da Alex Ferguson'un prensiydi MKE Ankaragücü, Yunanistan temsilcisi Panathinaikos'tan Federico Macheda'yı kadrosuna kattı. Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 30 yaşındaki İtalyan forvetle 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kariyerinin başında Sir Alex Ferguson tarafından Manchester United'a transfer edilen yıldız isim 2014 yazında United'dan ayrılmıştı.

Jese Rodriguez başkenti salladı! Ankaragücü'nün İspanyol yıldızına coşkulu karşılama Süper Lig'e 1 sezon aradan sonra geri dönen ve iddialı bir kadro kurmak isteyen Ankaragücü, Real Madrid'in eski yıldızı Jese Rodriguez'i açıklamıştı. 29 yaşındaki golcüyü dün gece yüzlerce taraftar havaalanında karşıladı.