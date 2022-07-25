Türkiye Gazetesi

Schalke 04'ün Türk orta saha oyuncusu Can Bozdoğan, Hollanda'nın Utrecht'e kiralandı.

A Spor'un haberine göre; Utrecht, Schalke'ye kiralama bedeli olarak 500 bin Euro ödeyecek. Can Bozdoğan ise yıllık 500 bin Euro ücret kazanacak.

Kerim Çalhanoğlu Beşiktaş'ın yeni sol beki oluyor! Rıdvan Yılmaz'ın yerine Hakan'ın kuzeni Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yönetime verdiği sol bek listesinde sürpriz bir isim var... Schalke 04'un 19 yaşındaki futbolcusu Kerim Çalhanoğlu, listenin ilk sırasında!

Bunun yanı sıra yıldız futbolcunun satın alma opsiyonu 2.1 milyon Euro olarak belirlendi. Can Bozdoğan, Beşiktaş formasıyla geçen sezon 28 karşılaşmada forma giydi.

Can, 21 maçta 1 gol ve 1 asist kaydetti. Genç oyuncunun güncel piyasa değeri ise 4.3 milyon Euro. Can'ın, Schalke ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona erecek.

Beşiktaş neden Bandırmaspor'dan Keny'yi transfer ediyor? Sürpriz hamlenin sebebi belli oldu Beşiktaş'ın sürpriz transfer hamlesi Philippe Keny, imzayı atmak üzere... Bandırmaspor'un 23 yaşındaki Senegalli forvetinin Siyah-Beyazlılar'a transferi "neden?" sorusunu da beraberinde getirmişti. Georges-Kevin N'Koudou'nun sözleşme feshi nedeniyle ortaya çıkan forvet eksiği Keny ile giderilecek.

Son dakika Beşiktaş haberleri... Kenan Karaman İspanya kampında sakatlandı Beşiktaş, Kenan Karaman’ın uyluk ön adelesinde gerilme ile ödem tespit edildiğini ve oyuncunun tedavisine başlandığını açıkladı. Beşiktaş Süper Lig'in açılış maçında 6 Ağustos Cumartesi günü Kayserispor'u ağırlayacak.