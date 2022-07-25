Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 10 gün önce "Satıldı" haberleri çıkan ve Fenerbahçe'nin son anda UEFA listesinden çıkardığı Güney Koreli stoperi Kim-Min-jae, evrak işlemlerine takıldı. Güney Koreli stoperin transferinin uzamasındaki sebebi Napoli Başkanı Aurelio De Laurentiis bizzat açıkladı.

İtalyan basınına konuşan De Laurentiis "Kim Min Jae anlaşmasını yakında tamamlamayı umuyoruz. 24 saat önce bitirmek istedik ama hala vergiler ve daha fazlasını tartışıyoruz - Güney Koreli bir oyuncuyla daha anlaşmayı çok isterim" dedi.

FENERBAHÇE NE KADAR GELİR ELDE EDECEK?

Napoli, Kim Min Jae için Fenerbahçe’ye iki taksit halinde 20 Milyon Euro ödemeyi kabul ve taahhüt etti. 20 Milyon Euro’nun içinden 1 Milyon Euro, ‘FIFA Dayanışma Katkı Payı’ olarak Kim Min Jae’nin kariyerinde oynadığı 6 takıma eşit şekilde dağıtılacak.

KİM MİN-JAE'NİN NAPOLİ'DEKİ MAAŞI

İtalyan basını Kim'in, Serie A deviyle 2.5 milyon Euro maaş üzerinden 5 yıllık anlaşma sağladığını yazdı. Fenerbahçe'nin geçen yaz Çin'in Beijing Guoan takımından 3 milyon euro bonservisle transfer ettiği futbolcu, ELvir Baljic'le beraber Fenerbahçe tarihinin en pahalı futbolcu satışı oldu.

Boşnak forvet 1999-00 sezonunda Real Madrid'e 21 milyon euroya satılmıştı.

Gustavo Henrique'de işlem tamam! Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi Fenerbahçe bir süredir temas halinde olduğu Brezilyalı stoper Gustavo Henrique için hem kulübü Flamengo'yla hem de futbolcunun kendisiyle el sıkıştı. Kim Min-jae'nin yerine Gustavo Henrique transfer edildi.

Joao Pedro, Fenerbahçe'ye transferinin perde arkasını anlattı Fenerbahçe'nin yeni transferi Brezilya asıllı İtalyan futbolcu Joao Pedro, sarı-lacivertli takımın kendisi için doğru tercih olduğunu söyledi. FB TV'ye açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki forvet, çok iyi karşılandığını ve en kısa sürede takıma adapte olmaya çalışacağını ifade etti.

Adil Rami: "Türkiye'de hocanın seni oynatması için primini onunla paylaşman gerekir" 2019-20 sezonunda yarım sezon Fenerbahçe forması giyen Fransız stoper Adil Rami, Türk futboluna ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı. 36 yaşındaki futbolcu, "Türkiye'de hocanın seni oynatması için primini onunla paylaşman gerekir" dedi.