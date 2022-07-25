Türkiye Gazetesi

Bolu’da, 2022-2023 sezonunda görev alacak hakemlerin eğitimleri için 7 gün sürecek olan Merkez Hakem Kurulu Yaz Semineri başladı.

Karacasu beldesinde bulunan bir otelde başlayan seminere, MHK Başkanı Sabri Çelik, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, UEFA VAR Eğitimcisi Pavel Gill ve hakemler katıldı.

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SÜPER LİG HAKEM ATAMALARINDA DEĞİŞİKLİK

Seminerin açılış konuşmasını yapan Merkez Hakem Kurulu Başkanı Sabri Çelik, “Süper Lig atamalarını hibrid sistemle yapacağız. Yazılan ve test edilen bir uygulamayla üç ayrı havuzda toplanan yaklaşık 40 ayrı input ile atamalar otomatik olarak önümüze gelecek. Merkez Hakem Kurulu takdiri ancak zorunlu olursa devreye girecek. Bu programın detaylarını şeffaflık adına futbol paydaşlarına açmaya hazırız. Sezon boyunca uygulayacağımız VAR çizgisi UEFA'nın çizgisiyle aynı olacaktır. FIFA’da yapılan uygulamaya benzer şekilde ayrı bir VAR kadrosu kuracağız. Bunun için çeşitli aşamalarla yaptığımız çalışmaları tamamladık. Bu çalışmalarda mümkün olduğu kadar herkesin fikrini ve onayını almak temel prensibimiz oldu. Ayrıca gerekli olduğunda diğer ülkelerden de VAR hakemleri devreye sokulacak” dedi.

Türk hakemliğinde "Erasmus modeli" TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, MHK seminerinde açıkladı Türkiye Futbol Federasyonu Mehmet Büyükekşi, "Erasmus modeli gibi nasıl öğrencileri uluslararası değişim yapıyorsak Elit hakemlerimizi özellikle UEFA’ya kayıtlı ülkelerle değiştirmek için yurt dışına giderek maç yönetmesi, yabancı hakemlerin de ülkemizde maç yönetmesi konusunda karar aldık" dedi.

GÖZLEMCİ SAYISI 2'YE ÇIKTI

Gözlemci sayısının 2’ye çıkarıldığını ve yaşının 70’e yükseltildiğini belirten Çelik, “Bu sezondan itibaren biri stadyum diğeri Riva olmak üzere iki gözlemci müsabakaları izleyecek. Daha hassas değerlendirme için yapılan bu model hakem gelişimine de katkı sağlayacaktır. Her iki gözlemcinin not ortalaması hakemin notu olacaktır. Gözlemci raporunda da sayısal sisteme geçilecektir. Bu nedenle teminde güçlük çekilen Süper Lig gözlemci yaşını da UEFA yaşı olan 70’e yükselttik. Çünkü Süper Lig’de kariyerini tamamlayan hakemlerin neredeyse tamamı VAR hakemi olarak devam etmek istiyorlar. 5 yıl içinde mevcut gözlemci kadrosu yarı yarıya inecek. Bu kadroyu bir alt kadrodan tamamlamayı düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

Eski hakem Barış Şimşek, Azerbaycan'ın Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu Süper Lig eski hakemlerinden Barış Şimşek, Azerbaycan Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı oldu.