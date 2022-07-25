Türkiye Gazetesi

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Basketbol Süper Ligi ekiplerinde Beşiktaş, Amerikalı skor Bryce Brown’u renklerine bağladı. Brown son olarak NBA G-League takımlarından Long Island Nets’te oynadı ve burada çıktığı 46 maçta; 13.7 sayı, 3.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalar yakaladı.

Siyah-Beyazlılar Matt Coleman ve Okben Ulubay'dan sonra bir transfer daha açıkladı...

Basketbol haberleri... Okben Ulubay resmen Beşiktaş'ta Beşiktaş, geçen sezon Galatasaray Nef'te oynayan milli forvet Okben Ulubay'ı transfer etti. Siyah-Beyazlılar dün de Matt Coleman’ı açıklamıştı.

BRYCE BROWN KİMDİR?

24 Temmuz 1997 ABD doğumlu olan Bryce Brown, 190 cm boyunda ve kısa forvet olarak görev almakta. Auburn Üniversitesi mezunu olan oyuncu Auburn forması ile NCAA’de 2015-2016 sezonunda 30 karşılaşmada; 10.1 sayı, 1.8 ribaund, 2016-2017 sezonunda 27 karşılaşmada; 7.6 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist, 2017-2018 sezonunda 33 karşılaşmada; 15.9 sayı, 2.1 ribaund ve 1.9 asist istatistikleriyle oynadı.

2019-2020 sezonunda G-League takımı Maine Red Claws formasını 34 karşılaşmada giyen Bryce Brown; 16.1 sayı, 3.7 ribaund ve 2.4 asist ortalamalarını yakaladı. 2020-2021 sezonu başında NBA ekibi New York Knicks ile sözleşme imzalayan Bryce Brown, sezonunda devamında G-League ekibi Westchester Knicks ile tamamladı.

Burada 9 karşılaşmada görev alan basketbolcu; 5.4 sayı, 2 ribaund ve 1.2 asist ortalamalarıyla oynadı. 2021-2022 sezonunda Brooklyn Nets ile anlaşan Bryce Brown ardından G-League ekibi Long Island Nets forması giydi ve burada çıktığı 46 maçta; 13.7 sayı, 3.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarıyla oynadı.

Basketbol haberleri... Beşiktaş'ın potadaki ilk transferi Matt Coleman Beşiktaş, 2022-2023 sezonu transfer çalışmaları kapsamında Birleşik Amerikalı basketbolcu Matt Coleman’ı kadrosuna kattı. Başarılı oyun kurucu, son olarak NBA G League takımlarından Stockton Kings forması giydi. Birçok oyuncunun ayrıldığı Siyah-Beyazlılar'da sezonun ilk transferi Matt Coleman oldu.