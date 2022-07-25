Türkiye Gazetesi

Sivasspor, yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Yiğidolar, Dinamo Moskova’dan ayrılan 28 yaşındaki Kamerunlu sağ kanat Clinton N’Jie’i renklerine bağlamak istiyor.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın istediği oyuncular arasında yer alan N’Jie ile ilk görüşme gerçekleştirildi. Kırmızı-beyazlılar, tecrübeli oyuncuyu lig başlamadan kadrosuna katmanın peşinde.

N’jie; Lyon, Tottenham, Marseille, ve Dinamo Moscow gibi takımlarda oynadı. Kariyerinde 213 maça çıkan Clinton, 30 defa da gol attı. Kamerun A Milli Takımı'nda ise 29 karşılaşmada ter döken başarılı oyuncu, 10 kez fileleri sarstı.

Rıza Çalımbay'dan Morutan açıklaması... Sivasspor Rumen yıldızla masada! Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray'ın Rumen futbolcusu Olimpiu Morutan'ı kadrolarına dahil etmeye çalıştıklarını belirterek, "Morutan'ı istedik. Şu anda bir sıkıntı yok. Görüşmeler devam ediyor. İnşallah halletmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

SİVASSPOR AVRUPA AŞKINA

Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde direkt gruplarda yer alacak olan Sivasspor, 3 sezon üst üste Avrupa'da mücadele etmiş olacak.

Polonyalı golcü Karol Angielski'ye 1 milyon euro bonservis ödeyen Kırmızı-Beyazlılar bu yaz 3 transfer yaptı. Eski Sivassporlu Robin Yalçın geri dönerken, Göztepe'den sağ bek Murat Paluli de Konyaspor'a giden Ahmet Oğuz'un yerini doldurdu.

Galatasaray'ın Rumen yıldızı Morutan'dan da cevap bekleniyor.

Süper Kupa maçı biletleri satışa çıkıyor... İstanbul'da Trabzonspor - Sivasspor kapışması! Şampiyon Trabzonspor ile tarihinde ilk kez Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Sivasspor arasında oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri yarın satışa çıkacak.

Sivasspor'un yeni golcüsü Karol Angielski Sivasspor, Polonyalı forvet oyuncusu Karol Angielski'yi renklerine bağladı.