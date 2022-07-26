Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan Yılmaz, İskoçya'nın Rangers takımına transfer oldu. Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklamada; milli futbolcu için 4 milyon euro bonservis, 2,250 bin euro bonus alınacağı ve sonraki satıştan da yüzde 20 pay şeklinde gerçekleştiği belirtildi.

ANLAŞMANIN DETAYLARI BELLİ OLDU

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da yayımlanan açıklamada, savunmanın solunda görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun transferi için Rangers ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Rıdvan Yılmaz'ın Rangers Kulübüne kesin transferi konusunda 4 milyon avro garanti bedel, 2 milyon 250 bin avro şarta bağlı bedel ve oyuncunun Rangers ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kiralanması veya kesin transferi hallerinde, net transfer gelirinin yüzde 20'sinin şirketimize ödenmesi şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Rıdvan Yılmaz, geçen sezon Beşiktaş'ta forma giydiği 33 resmi maçta 3 kez ağları havalandırdı.

BEŞİKTAŞ'TAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, şu ifadelere yer verildi:

"Futbol akademimizde yetişen, 2018-2019 sezonundan bu yana giydiği futbol A takımımızın formasıyla kazandığımız Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan, sahada gösterdiği özverili performansla taraftarlarımızın, beyefendi kişiliğiyle her renkten futbolseverin beğenisini toplayan Rıdvan Yılmaz'ı İskoçya'nın Rangers Kulübüne uğurluyoruz. Kulübümüzün Türk futboluna armağanı olan Rıdvan Yılmaz'ın Avrupa yolculuğunda Beşiktaş'ımızı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğine yürekten inanıyoruz. Rıdvan Yılmaz'a kulübümüze hizmetleri için teşekkür ediyor, futbol kariyerinde sonsuz başarılar diliyoruz."

RIDVAN YILMAZ'DAN KARTAL'A VEDA

Genç futbolcu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"2009 yılından beri giydiğim siyah beyaz formama ve Beşiktaş'a veda zamanı. 13 yıl boyunca altyapı ile başlayan ve A takıma kadar tüm kategorilerinde formasını giydiğim kulübümden ayrılmak her ne kadar zor olsa da ülkemi ve Beşiktaş'ı yurt dışında temsil edecek olmanın gururunu ve sorumluğunu taşıyorum. İlk günden beri bana emeği geçen tüm altyapı hocalarıma, A takım teknik direktörlerime, tesis çalışanlarına ve tüm idari kadroya sonsuz teşekkürler. Sahaya çıktığım ilk günden, forma giydiğim son maça kadar bana desteğini esirgemeyen büyük Beşiktaş taraftarları, yüzünüz zaferlerle, kupalarla hep gülsün."

"RIDVAN'I KADROMUZA KATTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Rangers'ın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, kulübün internet sayfasına yaptığı açıklamada, 2027 sezonu sonuna kadar sözleşme imzalanan 21 yaşındaki oyuncuyu, uzun süredir yakından takip ettiğini vurguladı.

Milli oyuncudan övgüyle söz eden 47 yaşındaki Van Bronckhorst, "Rıdvan'ı kadromuza kattığımız için çok mutluyum. Takımın kalitesini büyük oranda artıracağını düşünüyorum. Beşiktaş gibi gerçekten talepkar ve kazanma anlayışıyla sahaya çıkan bir takımda, son yıllarda büyük bir gelişim yaşadı ve bu durumdan çok etkilendim. Onu, önümüzdeki günlerde antrenmanlarda görmeyi ve sahaya çıkmasını dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Takımın en önemli oyuncularından sol bek Nijeryalı Calvin Bassey'i 23 milyon avroluk kulüp rekoru bonservis bedeli karşılığında Ajax'a geçen hafta yollayan Rangers'ta Rıdvan Yılmaz, bu sezon Hırvat Borna Barisic ile forma rekabetine girecek.

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