Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın bir zamanlar vazgeçilmez isimleri teker teker gözden düşüyor. Fatih Terim döneminde banko forma giyen isimler, Mustafa, Morutan, Boey ve Luyindama; Domenec Torrent’in gelişiyle önce kulübeye çekildi. Şimdi de kiralık olarak gönderiliyorlar. Zamalek’ten büyük umutlarla transfer edilen Mustafa geçtiğimiz günlerde 250 bin avro gibi düşük bir ücret mukabilinde Nantes’a kiralandı.

YERLİLER DE GİDEBİLİR

Mısırlı golcüden sonra sırada Morutan ve Luyindama var. Okan Buruk’un istediği iki orta saha takviyesinin bitmesi durumunda Cicaldau’nun da kiralık gitmesi söz konusu. Morutan’ı tekrar yükselişe geçmesi için bir sezon Süper Lig’de oynamasını isteyen Buruk, Luyindama ve Boey için de “Gidebilir” raporu verdi. Yerlilerden ise Aytaç Kara, Ömer Bayram, Emre Taşdemir de yol ayrımına yakın.

İKİNCİ AVUSTURYA SEFERİ

Sezon hazırlıklarını sürdüren Galatasaray bugün tekrar Avusturya’ya gidiyor. Sarı kırmızılılar yarın Salernitana, cumartesi günü ise Fiorentina ile hazırlık maçı yapacak. Aslan, pazar günü yurda dönecek.

Haris Seferovic atmaya başladı... Galatasaray - Kasımpaşa 2-1 Maç Özeti Yeni sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Kasımpaşa ile özel maçta karşı karşıya gelen Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu ve yeni transferi Seferovic’in golleriyle sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Kasımpaşa’nın golü ise Hajradinovic’ten geldi.

Ali Akman Galatasaray'a doğru! Eintracht Frankfurt'a resmi teklif yapıldı Galatasaray, Eintracht Frankfurt Kulübü’ne, Ali Akman’ı kiralamak için resmi teklifi yaptı. Ali Akman da onay verilmesi halinde Galatasaray’da forma giymek istediğini kulübü Frankfurt’a iletti. Galatasaray Bundesliga ekibinden yanıt bekliyor. Transfer gerçekleşirse Galatasaray'daki 4. Akman olacak.