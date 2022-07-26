Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Kariyeri başarılarla dolu Jorge Jesus, Fenerbahçe’de tarih yazmakta kararlı. Türk kültürünün kendisiyle bağdaştığını dile getiren Portekizli “Burada bulunduğum 1,5 aylık sürede bunu öğrendim. Aile olabilmek adına arkadaşlık duygularını derinden hissetmeniz gerek” derken, oyuncularına “11 oyuncu toplamıyoruz, bir takım kuruyoruz. Eğer sizler isterseniz, bu sene mutlu olacaksınız” mesajı verdi. Jesus, “Hiç şüphem yok ki bu takım başarılı olacak” vurgusu yaparken, kendisiyle aynı günde doğan Emre Mor için “O benim oğlum” ifadesi kullandı.

TARAFTARIMIZ YETER

Dinamo Kiev mücadelesi için “Dengeli bir maç olacak” yorumu yapan Jorge Jesus “Mevcut kadromuz turu geçmek için yeterli. En büyük avantajımız ise taraftarımızın oluşturacağı atmosfer olarak” değerlendirmesinde bulundu. Savunma güvenliğini ön planda tutacaklarını söyleyen Portekizli, hücumda daha efektif olarak sonuca ulaşacaklarını belirtti. Oyuncularına garanti pas uyarısında bulunan kurt hoca, zaruri Serdar Aziz-Tisserand değişikliğinin yanı sıra ileri bölgede de İrfan ve King’i kızağa çekip Emre ile Lincoln’e şans vermeyi düşünüyor.

BİLETLER KAPIŞILDI

Şampiyonlar Ligi 2. Tur ön eleme rövanşında Dinamo Kiev’i misafir edecek Fenerbahçe, kapalı gişe oynayacak. Sarı lacivertli taraftarlar genel satışa çıkan biletleri kısa sürede tüketti. Yarın akşam Saracoğlu tribünlerinde boş yer olmayacak.

SZALAI'YE VİZE YOK

Kim'i gönderen Fenerbahçe’de Serdar Aziz’in de sakata çıkmasıyla stoper arayışları hızlanmıştı ki, Attila Szalai’ye Rennes ve Wolfsburg’tan teklif geldi. Wolfsburg’un 9 milyon avroluk önerisi kabul görmedi. Gustavo Henrique’yi bekleyen Fenerbahçe, Lemos, Caulker ve Tisserand’ı gönderip bir stoper takviyesi daha yapmayı planlıyor.

Arda Güler Jorge Jesus'un doğum gününde el öptü! Sosyal medyada günün spor videosu... Fenerbahçe Teknik direktörü Jorge Jesus, bugün 68 yaşına girdi. Samandıra'da futbolcular sırayla hocalarını tebrik ederken Arda Güler'in gelip hocasının elini öpmesi alnına koyması kameralara takıldı.

Attila Szalai'ye Bundesliga'dan çok ciddi talip! Macar stoper de gidici, Jesus'u sıkıntı bastı Kim Min-jae'yi 20 milyon euroya Napoli'ye satan Fenerbahçe, Attila Szalai'yi de kaybetmek üzere... Sarı-Lacivertliler iki yıldız stoperinden dev bir gelir elde edecek ama yerlerini çabuk dolduramazsa işler sarpa saracak. Macar futbolcuyla ilgili flaş iddia menajerinden geldi...