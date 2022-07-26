Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, özelikle 3-0'lık Wolverhampton mağlubiyeti sonrası eleştiri dozajı gittikçe artan 'üçlü savunma' ile ilgili soruya net cevap verdi. "3'lü sistem herkesin kullandığı, majör liglerde oynanan bir sistem. Bizim sistemimiz de bu. Buna inanıyoruz ve mutluyuz" diyen siyah beyazlı çalıştırıcı, "Ben bu sistemde 150'den fazla maça çıktım. Şampiyonlar Ligi gibi seviyelerde oynadım. Fakat şu an savunma hattında bir sıkıntı görünüyor, eksikler var. Bunları gidereceğiz" sözlerini kullandı.

TEMPOMUZ ARTIYOR

"Wolverhampton maçında stoperlerimiz yoktu. Şimdi Saiss takıma katıldı. Emrecan'a daha fazla süre vereceğiz. 3'lü sistemi kullanacağız, ben bu sistemi kullanmak için buradayım" vurgusu yapan Ismael, "Bazı maçlarda değişik sisteme geçebiliriz. Geçen sene bazı durumlarda bunu yaptık. Eğer maç kazanmamızı gerektiren şey buysa, bunu da yaparız" derken, "Kamp verimliydi. Futbolcular zorlandı ama istediğimiz tempoya ulaştık. Tek olumsuzluk Josef'in sakatlığıydı" şeklinde konuştu.

YÜZÜNÜZ HEP GÜLSÜN

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