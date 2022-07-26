Türkiye Gazetesi

Avusturya kampında 3-0'lık Torino mağlubiyetiyle tedirgin eden Trabzonspor dün de bir başka Serie A ekibi Empoli'ye 1-0 yenildi. Maça, Uğurcan, Dorukhan, Denswil, Vitor Hugo, Eren Elmalı, Siopis, Doğucan, Abdülkadir Ömür, Yusuf Erdoğan, Kouassi, Djaniny on biriyle başlayan Abdullah Avcı asları yedek oturttu. Sahadaki takım ise özellikle orta alan ve hücumda oldukça kopuk bir görüntü sergiledi. 14. dakikada kornerden gelen topa yükselen Destro'nun kafa vuruşu kaleci Uğurcan'dan döndü, topu aynı oyuncu tamamladı: 0-1.

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49'daki frikikte Abdülkadir Ömür'ün ortasına yükselen Djaniny'nin kafa vuruşu direkten dönerken 65. dakikada yıldızlar sahne aldı. Hamsik, Visca, Bakasetas, Cornelius ve yenilerden Larsen takıma biraz hava getirdi. Visca'nın 78'deki yerden sert şutunda ve bir dakika sonrasındaki Hamsik'in aşırtma topunda Empoli file bekçisi Perisan golleri önleyince maç bu skorla bitti. Bordo mavililer bugün yapacağı çift idmanla kampı planlanandan üç gün önce tamamlayacak ve Süper Kupa maçı için Türkiye'ye dönecek.

Son dakika Trabzonspor haberleri... Abdullah Avcı'nın istediği sağ stoper için son aday Jeison Murillo ​Trabzonspor transferde önceliği sağ stopere vermişti... Yaklaşık 1 aydır ismi Bordo-Mavililer'le anılan Axel Tuanzebe'de kritik gelişmeler yaşanırken, Barcelona'nın eski stoperlerinden Jeison Murillo ismi de ağırlık kazandı.30 yaşındaki stoper için Kolombiya basınından flaş bir iddia geldi.