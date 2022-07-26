Türkiye Gazetesi

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında yarın Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı İtalyan hakem Massimiliano Irrati yönetecek.

Fenerbahçe Dinamo Kiev maçının hakemi İtalyan Massimiliano Irrati Fenerbahçe'nin Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'i ağırlayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçını, İtalya Futbol Federasyonundan Massimiliano Irrati yönetecek.

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

İlk maç beIN Sports'tan şifreli yayınlanmıştı. Şampiyonlar Ligi yayın hakkı ise Exxen'de... Futbolseverler Fenerbahçe ile Dinamo Kiev arasındaki rövanş maçının hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Fenerbahçe - Dinamo Kiev rövanş maçı Exxen'den canlı ve şifreli yayınlanacak.

Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren sarı-lacivertli ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı rakibini yenerek adını bir üst tura yazdırmaya çalışacak.

Galip gelen takımın tur atlayacağı karşılaşmada beraberlik halinde 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynanacak. Uzatmalarda da eşitliğin bozulmaması durumunda, penaltı atışlarıyla tur atlayan takım belirlenecek.

STOPERDE SIKINTI VAR

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Serdar Aziz, Dinamo Kiev'e karşı mücadele edemeyecek.

İlk maçta sahaya 11'de çıkan Serdar, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısında forma giyememişti.

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Güney Koreli stoper Kim Min-jae, transfer görüşmeleri sebebiyle Dinamo Kiev maçlarının kadrosuna yazılmamıştı. İlk maça 11'de başlayan ve sakatlanarak 2. yarıya çıkamayan Serdar Aziz'in de oynayamayacak olması, bu bölgede teknik direktör Jorge Jesus'u sıkıntıya soktu.

Fenerbahçe'de bu iki oyuncunun yokluğunda Marcel Tisserand ve Attila Szalai dışında asıl bölgesi stoper olan futbolcu bulunmuyor.

Dinamo Kiev - Fenerbahçe 0 - 0 maç özeti Sarı-Lacivertliler turu Kadıköy'e bıraktı Yeni sezona Portekizli teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde giren Fenerbahçe, ilk resmi maçında Dinamo Kiev'le karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Ukrayna deviyle 0-0 berabere kalan Sarı-Lacivertliler turu rövanşa bıraktı.

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL 11'İ

Fenerbahçe'nin Dinamo Kiev karşısında muhtemel ilk 11'i şöyle:

Altay Bayındır, Bright Osayi-Samuel, Marcel Tisserand, Attila Szalai, Ferdi Kadıoğlu, Willian Arao, İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Diego Rossi, Joshua King, Enner Valencia.