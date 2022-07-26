Türkiye Gazetesi

Trabzonspor ile Empoli arasında oynanan hazırlık maçının 51’inci dakikasında, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı’nın Eskişehirspor alt yapısından yetişen ve önce Beşiktaş’a daha sonra Trabzonspor’a transfer olan Dorukhan Toköz’ü, “Eskişehirspor’da oynamıyorsun ki” diyerek uyarması sosyal medyada gündem oldu.

"O FORMA HERKESE NASİP OLMAZ"

Konuyla ilgili Eskişehirspor sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duruma tepki gösterdi.

Eskişehirspor sosyal medya hesabından , “Kamuoyuna: O forma kutsaldır, nasip olmaz herkese!” ve “Anadolu’da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı’yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz” paylaşımları yaparak duruma tepki gösterdi.

Paylaşımına birçok taraftar yorum yaparak tepkilerini dile getirdi.

ABDULLAH AVCI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Avcı, transfer çalışmalarıyla ilgili bilgi vererek, şunları söyledi:

"İki senedir transferlerimizin yüzde 70'i bitmiş vaziyette. 1-2 tane eksik var. Herkes bir oyuncuyu konuşuyor. 'Stoper ne zaman alınacak?', bir stoper almakla birçok organizasyon tamamlanmıyor. Yani o oyunun bir parçası o. Bütününü aslında değerlendirmek lazım. İyi oyuncu, yetenekli oyuncu, doğru oyuncu organizasyonumuzun bir parçası olacak. Onun için en detaylı şekilde çalışıyoruz. İyi gidiyoruz. Skor üzerinden hiçbir zaman değerlendirme yapmadım. 4 maçta çok olumlu-olumsuz, güzel şeylerimiz var. Bunların analizlerini her maç sonu oyunculara geri bildirim toplantısı olarak veriyoruz. Yarın buradan dönerken 3-5 hafta sakatlanma riski olabilecek hiç kimse olmaması benim adıma son derece sevindirici. Onun için iyi bir kamp dönemi diyelim. Önümüzdeki hafta yarış ve rekabet tekrar başlıyor."

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STOPER HALA BEKLENİYOR

Stoper hariç başka transfer olup olmayacağı yönündeki bir soru üzerine Avcı, "Stoperi zaten konuşuyoruz. Talep etme değil. Trabzonspor'da fırsatlar çıkıyor. Elimizdeki duruma göre, kulübün yapısına göre eğer fırsat çıkarsa, uygun olursa orta saha olabilir, forvet transferi olabilir. Forvetin her tarafında oynayabilen çok amaçlı oyuncu olabilir. Onu değerlendiririz. Ama öncelikle stoperimizi alırsak saha dağılımımızla rekabet ortamı da daha dengeli olacak. Onun için süreci bekliyoruz. Bugün de olabilir, yarın da olabilir, haftaya olabilir. Geçen seneden beri başkan ve yönetim yüzde 98'ini zamanında tamamlamış. Bazen bunda 1-2 tane aksamalar olacaktır." şeklinde konuştu.

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