Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ın milli stoper Cenk Özkaçar'la ilgilendiği iddia ediliyor... Sol ayaklı sol stoperin sol bekte de görev yapabilmesi, teknik direktör Valerien Ismael'e ikna etmeye yetti. Rıdvan Yılmaz'ın 4 + 2.5 milyon euroya Rangers'a satan Siyah-Beyazlılar sol bek takviyesinin yanı sıra bir de yerli stoper hamlesi yapacak.

Cenk Özkaçar: A Milli Takım'da Alman disiplini var A Milli Takım stoperi Cenk Özkaçar, Faroe Adaları ile başlayacakları Uluslar Ligi’nde 6’da 6 yapmak istediklerini söyledi. Kariyerini Fransız ekibi Lyon’da sürdüren 21 yaşındaki futbolcu , ay-yıldızlı ekibin UEFA Uluslar Ligi’nde oynayacağı maçlar, bu sezon değerlendirmesi ve gelecek planları hakkında İHA muhabirine açıklamalarda bulundu.

SOL BEK YABANCI OLABİLİR

Fanatik’in haberine göre; Rıdvan Yılmaz'ın, Rangers'a transferi sonrasında planlar değişti. Piyasada stoper havuzundaki yerli kalitesi sol beke oranla daha geniş olduğundan siyah-beyazlılar, stoperde hedefi Türkler'e çevirdi. Bu konuda Kaan Ayhan ve Mert Çetin'in ardından gündeme gelen bir diğer isim, Lyon forması giyen Cenk Özkaçar oldu.

Cenk Özkaçar transferi gerçekleşirse yeni sol bek yabancı olacak.

LYON KULÜBÜ ALTAY'DA KEŞFEDİP ALDI

21 yaşındaki Cenk, 2020 yazında Altay'dan Olympique Lyon'a 1.5 milyon euro bonservisle transfer olmuştu. Bonservisi Lyon'da bulunan ve geçen sezonu Belçika ekibi Oh Leuven'de kiralık geçiren 21 yaşındaki stoper için Fransız ekibine satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılacağı öğrenildi.

21 yaşındaki stoperin listede bu kadar öne çıkmasının en büyük sebebi ise geçen sezon kiralandığı Belçika ekibi Oh Leuven'de üçlü savunmada sık sık yer alması...

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Ismael: Bu sistem için geldim Beşiktaş'ın teknik patronu, "Üçlü savunmaya inanıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bile bu sistemle oynadım" dedi.