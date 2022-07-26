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Gustavo Henrique resmen Fenerbahçe'de... Uçaktayken açıklandı
26.07.2022 - 16:20 | Son Güncelleme: 26.07.2022 - 16:21
Türkiye Gazetesi
"Kulübümüz, Flamengo forması giyen Gustavo Henrique’nin transferi için oyuncu ve kulübü ile prensip anlaşmasına varmıştır. Oyuncu detaylı görüşmeler için bugün akşam saatlerinde İstanbul’a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."
Etiketler : Gustavo Henrique,Fenerbahçe,
888789 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/888789.aspx
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