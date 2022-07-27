Türkiye Gazetesi

Avrupa'daki temsilcilerimizden Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımını ağırlayacak. Polonya’da oynanan 0-0’lık mücadelenin rövanşında galip gelen tur atlayacak. 90 dakikada eşitlik bozulmazsa on beşer dakikalık iki uzatma devresi olacak. Yine denge bozulmazsa tur atlayan takımı penaltı atışları belirleyecek.

SONRA STRUM GRAZ

Jorge Jesus yönetiminde son yıllarda bu organizasyonlardaki eleme şanssızlığını kırmak isteyen temsilcimiz Ukrayna ekibini geçtiği takdirde 3. ön eleme turunda Avusturya ekibi Sturm Graz ile karşılaşacak. Daha sonrasında ise Play-off turu oynanacak. Dileğimiz, isteğimiz temsilcimizin gruplara kalması ve çok ihtiyacımız olan ülke puanına katkı sağlaması.

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