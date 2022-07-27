Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe'nin başında Kadıköy’de ilk resmî maçına çıkacak olan teknik direktör Jorge Jesus, Dinamo Kiev maçı öncesi basının önündeydi. Portekizli teknik adam “Umarım yarın turu geçen taraf oluruz” derken açılımını da yaptı. İlk maçta daha çok hücumu düşünen ve 2-3 pozisyona giren tarafın Fenerbahçe olduğunu belirten tecrübeli teknik adam “Polonya’daki maçta kalitemizi gösterdik. Savunmada iyiydik ve rakibi şaşırttığımızı düşünüyorum. Umarım oyuncularım gününde olur ve galip geliriz” şeklinde konuştu.

ERKEN GOLE ÇÖZÜM

F.Bahçe’nin daha önceki yıllarda ön eleme maçlarında erken gol yediğinin hatırlatılması üzerine Jesus “5-6 haftadır takımla beraberiz. Düzeltmek istediğimiz noktalar var. Erken gol yeme özelliğini ben de gözlemledim” derken Kiev’in ilk maçta çok faul yapması konusunda da “Rakibi durdurmak için faul yapmak akıllı bir yöntem. Dinamo Kiev’in bir silahıydı bu. Rövanşta da 30-40 faul yapsınlar. Aslında bu durum bizim için iyi ve iyi bir silah olabilir. Yarınki (bugünkü) maçta daha çok faul yapmalarını isteyebiliriz” ifadesini kullandı.

STOPER SIKINTISI

Sarı lacivertlilerde Dinamo Kiev maçı rövanşı öncesi stoper sıkıntısı var. Napoli’ye imza aşamasında olan Kim Min-Jae kadroda yok, Serdar Aziz ise sakat. Elde ise stoper orijinli Marcel Tisserand ve Attila Szalai var. Jorge Jesus mecburen bu iki isme şans verecek.

TARAFTAR ENERJİSİYLE...

Fenerbahçe’nin başarılı kalecisi Altay Bayındır, Dinamo Kiev maçını değerlendirdi: İlk maç golsüz bitti. Kazanmaya yakındık. Bulduğumuz pozisyonları gole çevirseydik daha iyi bir avantaj yakalardık. Gruplara kalmak istiyoruz. Dünya çapında bir isim olan hocamız elinden geleni yapıyor ve her şeyi bize gösteriyor. Biz çalıştıklarımızı sahada uygularsak kazanacağız. Herkes çok heyecanlı ve iç sahadaki ilk maç. Taraftarlarımızın verdiği enerjiyle savaşacağız.

LUCESCU: BİZİM İÇİN ÇOK ZOR OLACAK

Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu, Kadıköy atmosferine dikkat çekti. Daha önce bu statta birçok maça çıkan Rumen teknik adam “Taraftar baskısının yüksek olduğu bir ortamda zor bir sınav vereceğiz. Tabii ki hedefimiz turu geçmek. İki taraf da akıllı oynayacaktır. Umarım gülen taraf biz oluruz” ifadesini kullandı.

Fenerbahçe rövanş maçında... Sonu tur olsun Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında bugün Ukrayna'nın Dinamo Kiev takımı ile 0-0'ın rövanş maçına çıkacak.