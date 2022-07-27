Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta sol bek arayışlarında büyük aşama kaydedildi. Rıdvan Yılmaz'ın, Rangers'a transferinin ardından hızlıca harekete geçen siyah beyazlılarda futbol direktörü ile teknik direktör Valerien Ismael, 25 kişilik listeyi dörde indirdi. Hem sol bek hem orta sahanın solunda hem de üçlü stoper sisteminde kenarda oynamaya alışkın dört isim belirlendi. Fransa Ligue 1'de Lens forması giyen 29 yaşındaki Massadio Haidara, stoperde de görev yapabilmesiyle öne çıkıyor.

ALANYA DİRETİYOR

Tayfur Bingöl için 10 milyon lira ve bir oyuncu teklifi masada duruyor. Alanyaspor ise bonservis bedeli için 2 milyon avroda ısrarcı. Hapoel Tel Aviv forması giyen Doron Leidner de radarda. 20 yaşındaki Rumen asıllı İsrailli genç oyuncu hücumda da en az savunmadaki kadar başarılı ve bonservisi 1,5 milyon avro civarında. Hammarby'nin Irak asıllı İsveçli sol beki Mohanad Jeahze için de girişimler başladı. İsveç ekibinin 1 milyon avroluk bonservis bedeli belirlediği öğrenildi.

PELKAS'A RET

Fenerbahçe'den ayrılmaya hazırlanan Dimitrios Pelkas, Beşiktaş'a önerildi. Menajerlerden gelen teklif, teknik direktör Valerien Ismael'e iletildi. Fransız teknik adam o bölgede Ghezzal, Salih Uçan ve Emirhan İlkhan'a sahip olduğu için Yunan yıldızın transferine onay vermedi.

KOMBİNELER BİTİYOR!

Yıldız transferlerden sonra patlama yaşanan Beşiktaş kombinelerinin satışında sona gelindi. Yönetimden Bilgihan Cenk Sürmen, kombine satışlarında istedikleri sayıyı geçtiklerini belirterek, "Yarın (bugün) akşam mesai bitiminde satışlar sona erecek. Taraftarımız elini çabuk tutsun" dedi.

MONTERO DA YETİŞİYOR

Beşiktaş'ın sakat stoperlerinden iyi haberler gelmeye devam ediyor. Romain Saiss'in ardından Fernando Montero'nun da Kayserispor'la oynanacak ligin ilk maçına yetişebileceği öğrenildi.

Beşiktaş transfer haberleri... Cenk Özkaçar iddiası! A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz tarafından geçen ay kadroya çağrılan ve 6-0'lık Litvanya maçının son 14 dakikasında forma giyen 21 yaşındaki savunma oyuncusu Cenk Özkacar, Beşiktaş'la anılıyor.

Kerim Çalhanoğlu Beşiktaş'ın yeni sol beki oluyor! Rıdvan Yılmaz'ın yerine Hakan'ın kuzeni Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael'in yönetime verdiği sol bek listesinde sürpriz bir isim var... Schalke 04'un 19 yaşındaki futbolcusu Kerim Çalhanoğlu, listenin ilk sırasında!